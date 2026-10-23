«Rent» me parashfaqje ekskluzive për shikuesit online: Ricki Lake në tapetin e kuq të koncertit të 30-vjetorit
Koncerti i vetëm i së hënës në Richard Rodgers Theatre transmetohet live nga skena e «Hamilton»-it — një orë para shfaqjes, Troy Iwata, Jay Armstrong Johnson dhe Ricki Lake hapin prapaskenën për publikun në livestream
Shikuesit që do ta ndjekin online koncertin e 30-vjetorit të «Rent» do të kenë një orë shtesë feste përpara se të ngrihet perdja. Siç njofton BroadwayWorld, koncerti i së hënës do të shoqërohet nga një parashfaqje ekskluzive për publikun e livestream-it, me akses në prapaskenë dhe pamje të rralla nga 30 vitet e historisë së muzikalit, e moderuar nga Troy Iwata dhe Jay Armstrong Johnson — yjet e suksesit Off-Broadway «Heated Rivalry: The Unauthorized Musical Parody» — dhe nga aktorja e prezantuesja Ricki Lake.
Parashfaqja njëorëshe nis në orën 19:00 me orën lindore amerikane, një orë përpara koncertit që fillon në 20:00, ndërsa moderatorët do të rikthehen edhe gjatë pushimit me intervista ekskluzive me kastin në prapaskenë dhe surpriza të tjera vetëm për shikuesit online. Lake do të drejtojë mbulimin nga tapeti i kuq, duke e afruar publikun me kastin yjor përpara se ai të ngjitet në skenë. Koncerti dhe parashfaqja do të qëndrojnë të disponueshme në streaming deri në orën 23:00 të së martës, 27 tetor.
Mbrëmja e vetme bashkon anëtarët origjinalë të kastit të Broadway-t dhe më shumë se 60 artistë të njohur, mes tyre Idina Menzel, Adam Pascal, Anthony Rapp, Daphne Rubin-Vega, Wilson Jermaine Heredia, Taye Diggs dhe Fredi Walker-Browne. Shfaqja transmetohet live nga skena e «Hamilton»-it në Richard Rodgers Theatre dhe zhvillohet në dobi të Broadway Cares/Equity Fights AIDS, me ViiV Healthcare si sponsor prezantues dhe Fondacionin Gates si sponsor të barazimit të livestream-it.
Sipas BroadwayWorld, Fondacioni Gates do të barazojë donacionet nga çdo blerje bilete livestream deri në 525,600 dollarë — një shifër që i referohet vargut ikonik të këngës «Seasons of Love» — duke dyfishuar ndihmën për njerëzit që jetojnë me HIV/AIDS dhe sëmundje të tjera kritike. Në krye të mbrëmjes rikthehet edhe ekipi origjinal krijues: regjisori Michael Greif, koreografja Marlies Yearby dhe mbikëqyrësi muzikor Tim Weil.
«Rent», me libër, muzikë dhe tekste të Jonathan Larson-it, është muzikali rock fitues i çmimit Pulitzer që e rishkruan «La Bohème»-në në East Village-in e Nju Jorkut të epokës së AIDS-it, mes një grupi artistësh që përballen me dashurinë, humbjen dhe mbijetesën. Produksioni origjinal i Broadway-t luajti 5,123 shfaqje përpara se të mbyllej më 7 shtator 2008, dhe koncerti i 30-vjetorit e feston pikërisht trashëgiminë e veprës që formësoi një brez të tërë spektatorësh.
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