Cruz Montana debuton në rosterin kryesor: njeriu i maskuar që rrëzoi Roman Reigns bashkohet me The 946
Raw i së hënës, më 2 nëntor 2026, në Barclays Center në Brooklyn, u mbyll me një debutim tronditës. Gjatë dhe pas ndeshjes kryesore mes Solo Sikoa-s dhe Royce Keys, e cila përfundoi me skualifikim pas ndërhyrjes së Carmelo Hayes, Lucien Price dhe Bronco Nima, Roman Reigns dhe The Usos hynë në ring, siç raporton Yardbarker. Reigns, pas dy Superman Punch, po përgatiste Spear-in, kur një njeri i maskuar e goditi me një karrige çeliku në fytyrë dhe e rrëzoi me lëvizjen e tij, Spin the Block. Kur hoqi maskën, u zbulua Cruz Montana, anëtari më i ri i grupit The 946 të Royce Keys. The 946 e përmbylli sulmin ndaj The Bloodline, ndërsa Jey Uso u hodh mbi tavolinën e komentatorëve.
Kush është Cruz Montana? Ai vjen nga Bronx-i i Nju Jorkut dhe njihet si “krenaria e Bronx-it”. I njohur më parë si Mike Santana, ai është ish-kampion bote në TNA, kaloi pesë vjet në AEW, nënshkroi me WWE-në këtë verë, në korrik, dhe kaloi vetëm 104 ditë në NXT para ngjitjes në rosterin kryesor, siç shkruan Pro Wrestling Exclusive. Ai ka histori me Bronco Nima dhe Lucien Price të OTM-së: më 31 mars në NXT, në Theater at Madison Square Garden, ata e rekrutuan si partner kundër DarkState dhe fituan.
Reagimi i Montanës nuk vonoi. Më 3 nëntor, në X, ai shkroi: “Më hidhni në xhungël… vij për kokën e luanit. Spin the Block” — një kërcënim i qartë për Reigns, siç njofton Yardbarker.
Shawn Michaels e uroi Montanën më 3 nëntor dhe konfirmoi ngjitjen e tij në rosterin kryesor. Sipas WrestlingHeadlines, Montana është ylli i 19-të i NXT-së që ngjitet në Raw ose SmackDown në 12 muajt e fundit.
Megjithatë, Montana ka ende punë të pambaruara në NXT. Menaxheri i përgjithshëm Robert Stone konfirmoi se ai do të zhvillojë ndeshjen e planifikuar pa sanksione (unsanctioned) kundër Dion Lennox në episodin e ardhshëm të NXT, me yllin e UFC-së Michael Chandler si arbitër special i ftuar, siç njofton Yardbarker.
Me Montanën, The 946 tani numëron pesë meshkuj — Keys, Hayes, Nima, Price dhe Montana — gjë që e bën grupin kandidat për një ndeshje WarGames kundër The Bloodline në Survivor Series, më 28 nëntor në Daikin Park në Houston. Megjithatë, duhet theksuar qartë se WWE ende nuk e ka shpallur zyrtarisht këtë ndeshje.
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