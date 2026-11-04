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Amerika

Demokrati Chris Pappas mban për demokratët vendin e Senatit në New Hampshire, mund republikanin John Sununu

Kongresmeni i moderuar fitoi garën për vendin e lirë të senatori Jeanne Shaheen sipas projeksioneve të medias, duke u mohuar republikanëve një përmbysje në shtetin e luhatur.

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Chris Pappas, portreti zyrtar (foto: Wikimedia Commons, domen publik)

Demokrati Chris Pappas fitoi të martën garën për vendin e lirë të Senatit në New Hampshire, duke mundur republikanin John Sununu dhe duke ruajtur për partinë e tij një vend kyç, ndërsa demokratët luftojnë për kontrollin e dhomës, siç njofton Reuters, sipas projeksioneve të medias.

Fitorja e Pappas u mohoi republikanëve një përmbysje në këtë shtet me mot të ftohtë, ku çmimet e larta të energjisë janë bërë çështje kryesore mes luftës së presidentit Donald Trump me Iranin. Në Senat, ai do të pasojë demokraten Jeanne Shaheen, e cila tërhiqet pas 18 vjetësh.

Pappas, anëtar i moderuar i Dhomës së Përfaqësuesve, fajësoi Trump dhe republikanët për luftën me Iranin, e cila ka ndërprerë dërgesat e naftës dhe ka rritur çmimet e benzinës dhe të naftës për ngrohje. Sununu, ish-senator amerikan nga një familje e njohur politike e New Hampshire, argumentoi nga ana e tij se rritja e prodhimit vendas të energjisë do të ulte çmimet.

Republikanët hynë në zgjedhjet e së martës me shumicë 53-47 në Senat, ndërsa demokratëve u duhet një fitim neto prej katër vendesh për të marrë kontrollin. New Hampshire është konsideruar prej kohësh shtet i luhatur për shkak të elektoratit të tij të moderuar, dhe republikanët e kishin vënë në shënjestër vendin e Shaheen në përpjekjen për të mbajtur shumicën në Senat.

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