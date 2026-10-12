Rijksmuseum zbulon «New Energy» të Kadir van Lohuizen: nëntë panorama për tranzicionin energjetik në Detin e Veriut
Ekspozita e komisionit vjetor fotografik Document Netherlands, e hapur nga 9 tetori deri më 17 janar 2027, hyn në fermat e erës në det, në qendrat e të dhënave dhe në hidrocentralet ku publiku rrallë lejohet.
Rijksmuseum në Amsterdam ka zbuluar «New Energy», komisionin fotografik të këtij viti të serisë Document Netherlands, siç njofton Artdaily. Fotografi dhe regjisori holandez Kadir van Lohuizen e tregon tranzicionin energjetik përmes nëntë fotografish panoramike dhe një instalacioni video, në një ekspozitë që qëndron e hapur nga 9 tetori 2026 deri më 17 janar 2027.
Van Lohuizen ka fotografuar Detin e Veriut dhe vendet përreth tij, ku kërkesa në rritje për energji po e ndryshon peizazhin me ritme të shpejta. Ai ka hyrë në vende që zakonisht mbeten jashtë syrit të publikut: një fermë ere në ndërtim në det të hapur, dhoma e serverëve e një qendre të dhënash të mbyllur hermetikisht, hidrocentrale dhe miniera linjiti, si dhe anijet që shtrijnë kabllot nënujore të energjisë.
Për të arritur atje, fotografi ka marrë kualifikimet e nevojshme për të hipur në anijet dhe platformat e instalimit në det, pas një trajnimi të posaçëm offshore. Ai pranon se nuk e kishte idenë e shkallës dhe kompleksitetit të asaj që ndodh prapa skenave me erën, diellin, hidrogjenin dhe ruajtjen e CO2-së, ndërsa drejtori i përgjithshëm i Rijksmuseum-it, Taco Dibbits, e vlerëson ekspozitën si një dëshmi të qartë se sa shpejt po zhvillohet ky transformim, kryesisht larg fushëpamjes sonë.
Document Netherlands zhvillohet çdo vit që nga viti 1975, kur Rijksmuseum fton një fotograf holandez të dokumentojë një temë aktuale shoqërore. Paralelisht, në galerinë e fotografisë ekspozohen edhe punët e njëmbëdhjetë të rinjve të përzgjedhur për Document Netherlands Junior, të cilët ndoqën një masterklasë me Van Lohuizen dhe ekspertë të muzeut mbi të njëjtën temë.
Van Lohuizen është ndër fotografët më të njohur holandezë, fitues i çmimit Dutch Silver Camera dhe i disa çmimeve World Press Photo, përfshirë vendin e parë më 2018 në kategorinë e historive mjedisore për serinë mbi mbetjet në qytetet e mëdha. Libri me të njëjtin titull, «New Energy», botohet nga Lannoo më 25 nëntor, ndërsa në fillim të janarit 2027 transmetuesi publik VPRO do të shfaqë një seri dokumentare me katër pjesë mbi këtë projekt.
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