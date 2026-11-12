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RIK miraton rezultatet për këshillat e 18 pakicave: votimi përsëritet në pesë vendvotime, dy prej tyre në Bujanoc për këshillin shqiptar

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RIK miraton rezultatet për këshillat e 18 pakicave: votimi përsëritet në pesë vendvotime, dy prej tyre në Bujanoc për këshillin shqiptar
Seanca e Komisionit Republikan të Zgjedhjeve (RIK) në Beograd. Foto: Izlaz

Komisioni Republikan i Zgjedhjeve (RIK) i Serbisë miratoi në seancën e mbrëmjes së të enjtes raportin për rezultatet e përgjithshme të zgjedhjeve për anëtarët e këshillave kombëtarë të 18 pakicave kombëtare, të mbajtura më 8 nëntor, siç njofton agjencia Beta, e përcjellë nga portali Izlaz. Votimi u anulua në katër vendvotime, ndërsa në një tjetër u konstatua se rezultatet nuk mund të përcaktohen, ndaj në të pesë vendvotimet votimi do të përsëritet, me datën që do të caktohet brenda afatit ligjor prej tri ditësh.

Dy nga vendvotimet ku votimi përsëritet ndodhen në Bujanoc dhe kanë të bëjnë me zgjedhjet për Këshillin Kombëtar Shqiptar. Sipas raportimit të Tanjug-ut, të përcjellë nga portali INpress, në vendvotimin 17, në shkollën fillore «Samoljica», rezultatet nuk mund të përcaktohen për shkak të një gabimi logjiko-llogaritës në procesverbalin e këshillit zgjedhor: shuma e votave për listat zgjedhore ishte 370, ndërsa numri i votuesve që kishin votuar dhe numri i fletëvotimeve në kuti ishin nga 362, dhe gabimi nuk mund të korrigjohej as me shqyrtimin e gjithë materialit zgjedhor. Në vendvotimin 7, në shkollën fillore «Breznica», votimi u anulua sepse në kuti u gjetën 267 fletëvotime, plot 31 më shumë se 236 votuesit që kishin votuar.

Tri anulimet e tjera janë në Suboticë. Votimi u anulua në vendvotimin 31, në Fakultetin Ekonomik, për zgjedhjet e këshillit të pakicës bunjevace, ku në kuti u gjetën 21 fletëvotime kundrejt 20 votuesve, si dhe në vendvotimet 10 dhe 32 për këshillin e pakicës hungareze, ku numri i fletëvotimeve në kuti ishte për një më i madh se numri i votuesve — 149 kundrejt 148, përkatësisht 273 kundrejt 272, siç njofton Tanjug-u.

Raporti i miratuar nga RIK-u përcakton edhe shpërndarjen e mandateve në këshillat ku rezultatet janë përfundimtare. Në Këshillin Kombëtar Boshnjak, lista «Çuvari sandžaka» do të ketë 15 mandate, Partia Demokratike e Sanxhakut 13, ndërsa Lëvizja për Bashkimin e Boshnjakëve 7. Në këshillin kombëtar rom, të 35 mandatet i merr lista «Romët e Bashkuar për Serbinë e Bashkuar», ndërsa në Këshillin Kombëtar Kroat shumicën e merr «Vizioni Kombëtar Kroat» me 16 mandate, përballë 4 mandateve të listës «Složno za HNV» dhe 3 të Aleancës së Kroatëve të Vojvodinës, siç përcjell Beta.

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