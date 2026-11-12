Lionel Richie thyen heshtjen pas ndërhyrjes në zemër
Lionel Richie ka qetësuar fansat për gjendjen e tij shëndetësore, pas disa muajsh të vështirë dhe një ndërhyrjeje në zemër.
Këngëtari 77-vjeçar foli për herë të parë publikisht gjatë koncertit të tij të së mërkurës në mbrëmje, më 11 nëntor, në Wynn Las Vegas, ku u rikthye në skenë pas një periudhe pushimi për arsye shëndetësore.
“Jam rikthyer”, u tha ai disa herë fansave, përpara se të shtonte me humor: “Nuk e di ku isha, por jam rikthyer”.
Më pas, Richie i siguroi të pranishmit se ndihej mirë dhe i falënderoi për shqetësimin dhe mbështetjen.
“Jam shumë mirë. Ju falënderoj të gjithëve që jeni kujdesur për mua”, tha këngëtari.
Ai vendosi që mbrëmjen ta kthente në një festë kushtuar vetes, duke bërë shaka me publikun se duhej t’i bënte një homazh vetes përpara se dikush tjetër të organizonte një shfaqje të tillë.
“Dua që kjo mbrëmje të jetë një homazh për mua”, u shpreh ai, ndërsa shtoi se do të ishte një javë e tërë kushtuar festimit të Lionel Richie-t.
Megjithatë, pas kërcimit dhe performancës në skenë, këngëtari bëri një pauzë për të marrë elektrolite.
Ai tregoi me humor se për vite me radhë kishte menduar se uji ishte gjithçka që i nevojitej, derisa një episod marramendjeje e bëri të kuptonte se kishte nevojë edhe për elektrolite.
Richie ka kaluar disa probleme shëndetësore gjatë këtij viti. Në qershor, ai u transportua me urgjencë në spital pasi ndjeu marramendje gjatë një koncerti në St. Paul të Minesotës.
Në gusht, këngëtari u shtrua sërish në spital pas një performance në St. Louis, ku pati vështirësi gjatë koncertit dhe iu desh të merrte ndihmë mjekësore.
Në shtator, përfaqësuesi i tij konfirmoi se Richie i ishte nënshtruar një procedure për trajtimin e fibrilacionit atrial, një çrregullim i ritmit të zemrës.
“Lionel iu nënshtrua një procedure të zakonshme për fibrilacionin atrial (AFib). Mjeku tha se gjithçka shkoi në mënyrë perfekte. Lionel është shumë mirë, por do të marrë pak kohë për t’u rikuperuar dhe së shpejti do të rikthehet në skenë”, deklaroi në atë kohë përfaqësuesi i tij.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.