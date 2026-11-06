RIK shpall rezultatet përfundimtare në Serbi: Lista Studentore 140 mandate, Serbia e Bashkuar 103
Komisioni Republikan i Zgjedhjeve miratoi raportin e përgjithshëm për zgjedhjet e parakohshme të 25 tetorit. Me shpalljen e rezultateve përfundimtare nis afati 30-ditor për seancën konstituive të Kuvendit, e cila duhet të mbahet më së voni më 5 dhjetor.
Komisioni Republikan i Zgjedhjeve (RIK) miratoi të enjten, më 5 nëntor, raportin e përgjithshëm (Ukupan izveštaj) për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 25 tetorit, siç njofton Danas, duke shpallur kështu rezultatet përfundimtare. Vendimi u mor në seancën e 75-të të RIK-ut, të kryesuar nga presidenti i komisionit, Vladimir Dimitrijević, pas votimit të përsëritur më 1 nëntor në 53 vendvotime, ku rezultatet ishin anuluar ose nuk kishin mundur të përcaktoheshin.
Sipas raportimit të Danas-it dhe mediave serbe, Lista Studentore “Studentska lista – Studenti pobeđuju” fitoi 2.354.417 vota, ose 53,01 për qind, që i japin 140 nga 250 mandatet në Kuvend. Kjo është shumicë absolute — për të cilën duhen 126 mandate — ndaj lista mund të zgjedhë vetë presidentin e parlamentit dhe të formojë qeverinë, nëse deputetët e saj qëndrojnë të bashkuar.
Në vendin e dytë, sipas të njëjtit raportim, u rendit lista “Ujedinjena Srbija – Aleksandar Vučić”, me 1.731.323 vota, ose 38,98 për qind, që përkthehen në 103 mandate.
Shtatë mandatet e mbetura, siç njofton Danas, shkuan për listat e pakicave kombëtare: Aleanca e Hungarezëve të Vojvodinës mori 2 mandate, po aq edhe Koalicioni Shqiptar, ndërsa nga një mandat morën lista “Ljudski” e Rasim Ljajićit, SDA – Čuvari Sandžaka dhe Pokret za ujedinjenje i Usame Zukorlićit.
Me shpalljen e rezultateve përfundimtare nisin edhe afatet ligjore: RIK-u duhet t’ua ndajë mandatet kandidatëve brenda 10 ditëve nga raporti i përgjithshëm, ndërsa seanca e parë, konstituive, e Kuvendit të ri Kombëtar, e thirrur nga presidenti i parlamentit të mëparshëm, duhet të mbahet më së voni 30 ditë pas shpalljes — pra deri më 5 dhjetor 2026. Kuvendi konsiderohet i konstituuar pasi të konfirmohen të paktën dy të tretat e mandateve, 167 prej tyre, dhe qeveria e re duhet të zgjidhet brenda 90 ditëve nga konstituimi.
Gjatë seancës, siç raportoi Danas mbrëmjen e së enjtes, anëtari i RIK-ut Ivan Šebek ngriti kundërshtime lidhur me parregullsi të pretenduara në rezultatet e votimit të përsëritur.
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