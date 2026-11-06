WWE shpall 11 data të reja për fillimin e 2027: gjashtë Raw dhe tri SmackDown, biletat në shitje nga 11 nëntori
WWE ka shpallur zyrtarisht 11 data të reja ngjarjesh për fillimin e vitit 2027, në një njoftim të publikuar të enjten në faqen e saj zyrtare, të cilin e ka përcjellë edhe Fightful. Nëntë prej këtyre datave janë edicione të Raw dhe SmackDown, ndërsa dy të tjerat janë shfaqje live jashtë transmetimit televiziv.
Sipas njoftimit të WWE-së, biletat për secilën ngjarje dalin në shitje të mërkurën, më 11 nëntor, në orën 10:00 sipas orës lokale, ndërsa shitja paraprake ekskluzive nis të martën, më 10 nëntor. Informacioni për biletat gjendet në WWE.com/Events.
Kalendari nis më 1 janar me WWE Holiday Tour në Grand Casino Arena në St. Paul të Minnesotës. Më pas vijnë Raw më 4 janar në Frost Bank Center në San Antonio të Teksasit, SmackDown më 8 janar në FedExForum në Memphis të Tenesisë dhe Raw më 11 janar në United Center në Chicago.
Pas një pushimi në kalendar, shfaqjet rifillojnë me SmackDown më 29 janar në Moda Center në Portland të Oregonit dhe me Road to Royal Rumble më 30 janar në Rogers Arena në Vancouver të Kanadasë — një javë para Royal Rumble 2027, që zhvillohet më 6 shkurt në Glendale të Arizonës.
Shkurtin e hap Raw më 1 shkurt në Climate Pledge Arena në Seattle, i ndjekur nga Raw më 8 shkurt në Honda Center në Anaheim të Kalifornisë dhe SmackDown më 12 shkurt në American Airlines Center në Dallas. Kalendari i shpallur mbyllet me dy edicione të Raw: më 15 shkurt në State Farm Arena në Atlanta dhe më 22 shkurt në Gainbridge Fieldhouse në Indianapolis.
Në total, lista përfshin gjashtë edicione të Monday Night Raw, tri të Friday Night SmackDown dhe dy shfaqje live, Holiday Tour dhe Road to Royal Rumble.
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