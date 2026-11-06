Kriteret e barazimit në MLS: si vendoset renditja nëse ekipet mbyllin me pikë të barabarta
Kur Dita e Vendimeve nis të shtunën, më 7 nëntor, vëmendja do të jetë e gjitha te renditja, ndërsa ekipet e Konferencës së Lindjes dhe asaj të Perëndimit luftojnë për vendet në MLS Cup Playoffs 2026, siç njofton MLSSoccer.com. Të gjitha ekipet kanë nga një ndeshje të fundit të sezonit të rregullt, dhe shumë pozita do të vendosen vetëm pas fishkëllimës së fundit.
Nëse dy ose më shumë klube e mbyllin sezonin e rregullt prej 34 ndeshjesh me pikë të barabarta, liga zbaton një rend zyrtar kriteresh për të përcaktuar renditjen. Këto kritere vendosin jo vetëm renditjen dhe kualifikimin për në playoff, por edhe përparësinë e fushës vendase në finalen e MLS Cup, e cila i takon finalistit me renditjen më të mirë në tabelën e Supporters’ Shield.
Rendi i kritereve është ky:
- Numri total i fitoreve
- Diferenca e golave
- Golat e shënuar
- Pikët më të pakta disiplinore për ndeshje
- Diferenca e golave në transfertë
- Golat e shënuar në transfertë
- Diferenca e golave në shtëpi
- Golat e shënuar në shtëpi
- Hedhja e monedhës (kur barazojnë dy klube) ose shorti (kur barazojnë tre ose më shumë klube)
Nëse pas raundit të parë të kritereve ka ende klube të barabarta, ato kalojnë në një raund të dytë me të njëjtën procedurë, dhe protokolli vazhdon derisa të përcaktohet renditja përfundimtare e të gjitha ekipeve.
Te pikët disiplinore, liga numëron kështu: një faull vlen 1 pikë, paralajmërimet ndaj stafit teknik 2 pikë, kartoni i verdhë 3 pikë, kartoni i dytë i verdhë 7 pikë dhe kartoni i kuq i drejtpërdrejtë 7 pikë. Kur një lojtar merr kartonin e dytë të verdhë, klubi merr maksimumi shtatë pikë gjithsej për atë rast, dhe asnjë incident i vetëm nuk mund t’i kushtojë një klubi më shumë se shtatë pikë disiplinore.
Kriteret u publikuan nga liga pikërisht në prag të Ditës së Vendimeve, kur në Perëndim ende luftohet për vendet e fundit të playoff-it, ndërsa në Lindje ekipet e kualifikuara kërkojnë renditjen sa më të lartë për përparësinë e fushës në raundin e parë.
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