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Teknologji

Serve Robotics do të shesë teknologjinë e robotëve të saj kompanive të tjera, si një “AWS për robotët”

Kompania e robotëve autonomë të dërgesave në trotuar lançon linjën Physical AI Services me tre produkte, klientin e parë Bedrock Robotics dhe një bashkëpunim me T-Mobile për fuqinë llogaritëse pranë robotëve

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Siç njofton TechCrunch, Serve Robotics, kompania e robotëve autonomë të dërgesave në trotuar, po zgjerohet përtej dërgesave dhe do të bëhet furnizues teknologjie për kompanitë e tjera që ndërtojnë robotë, me linjën e re të biznesit Physical AI Services, të njoftuar të enjten bashkë me rezultatet e tremujorit të tretë.

Kompania, e dalë në 2021 nga blerja e Postmates prej Uber-it dhe e listuar në bursë në 2024, do t’u ofrojë klientëve mjetet e saj të lidhjes dhe të të dhënave; klient është Bedrock Robotics, startup-i që zhvillon sisteme vetëdrejtuese për pajisjet e ndërtimit, ndërsa me T-Mobile po punon për ta afruar fuqinë llogaritëse të inteligjencës artificiale pranë robotëve.

Linja e re ka tre produkte: Serve Link, që lidh robotët në terren me sistemet e AI në qendrat e të dhënave; një mjet kurimi të dhënash, që gjen rastet kufitare në të dhënat e mbledhura nga robotët për t’i përdorur në trajnim; dhe një katalog të dhënash të botës reale nga robotët e saj të trotuarit, që u mëson modeleve të AI të kuptojnë mjediset komplekse njerëzore.

Drejtori ekzekutiv dhe bashkëthemeluesi Ali Kashani i tha TechCrunch-ut se kompania “po zgjidh problemin e robotëve në hapësirat njerëzore” dhe e krahasoi hapin me momentin “AWS” të Amazon-it: teknologjia e ndërtuar për vete hapet që të tjerët të ndërtojnë mbi të.

Biznesi i dërgesave nuk mbyllet: Serve ka edhe robotin e spitaleve nga blerja e Diligent Robotics, ndërsa dërgesat po zhvendosen nga Uber-i drejt partnerëve si DoorDash dhe Wonder.

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