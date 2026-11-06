Mickoski: Firmat maqedonase paralajmërojnë falimentim të partnerëve në Serbi për shkak të Alta Bankës
Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, tha se kompani maqedonase i janë drejtuar qeverisë për ndihmë, sepse partnerët e tyre në Serbi rrezikojnë falimentimin nga mjetet e bllokuara në Alta Banka. Ai paralajmëroi pasoja zinxhir në të dy vendet nëse situata në Serbi nuk konsolidohet shpejt.
Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, tha sot, siç njofton Danas, në një konferencë të përbashkët për shtyp në Shkup me ambasadorin e Bashkimit Evropian, Michalis Rokas, se disa kompani maqedonase i janë drejtuar atij, duke thënë se partneri i tyre i biznesit në Serbi është në prag të falimentimit ose ka falimentuar tashmë, sepse fondet e tij janë të bllokuara në Alta Banka. Sipas tij, kompanitë i kanë kërkuar qeverisë ndihmë, me fjalët: “Partneri im është gati të falimentojë, ose ka falimentuar, në Serbi, sepse fondet e tij janë të bllokuara në Alta Banka. Çfarë duhet të bëjmë? Ju lutem, si qeveri, na ndihmoni!”
Mickoski paralajmëroi, sipas raportimit të N1-it, se kjo do të bëhet një problem shumë më i madh sesa situata me Alta Bank Bitolj, nëse situata në Serbi nuk konsolidohet së shpejti. Ai tha se kompanitë do të mbyllen dhe do të falimentojnë, ndërsa njerëzit do të humbasin vendet e punës jo vetëm në Serbi, por edhe në Maqedoninë e Veriut, me pasoja zinxhir në të dy vendet.
Kriza nisi pasi Banka Qendrore e Serbisë (NBS) i hoqi licencën e veprimit Alta Bank a.d. Beograd — banka mëmë dhe pronare shumicë e Alta Bank Bitolj — natën e 30-31 tetorit. Banka Qendrore e Maqedonisë së Veriut vendosi administrim në Alta Bank Bitolj të dielën, më 1 nëntor, ndërsa Bursa e Maqedonisë e vendosi bankën në listën e saj të vëzhgimit.
Mickoski tha se shteti ka instrumente dhe po e ndjek procesin në Bitolj, duke garantuar se, nëse ndodh skenari më i keq dhe ajo bankë shkon në falimentim, çdo kreditor — depozitues apo kompani — do të kompensohet deri në centin e fundit.
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