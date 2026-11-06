Votuesit zezakë u kthyen fuqishëm te demokratët, 93 për qind e grave zezake votuan për ta pas vendimit për hartat zgjedhore
Mbështetja e votuesve zezakë për demokratët në zgjedhjet e mesmandatit të 3 nëntorit iu afrua nivelit të Barack Obamës në 2008, me 93 për qind të grave zezake dhe rreth 86 për qind të burrave zezakë që votuan për demokratët, ndërsa vendimi i Gjykatës Supreme për të drejtat e votimit, rihartimi republikan i distrikteve dhe ekonomia ishin faktorët kryesorë, sipas sondazheve të daljes.
Mbështetja e votuesve zezakë për Partinë Demokrate në zgjedhjet e mesmandatit të së martës, 3 nëntor, iu afrua asaj që Barack Obama kishte marrë në vitin 2008, me sondazhet e daljes që tregojnë se vendimi i Gjykatës Supreme për të drejtat e votimit, rihartimi i distrikteve nga republikanët dhe ekonomia ishin faktorët kryesorë, siç njofton USA Today. Sipas Jonathan Cox, i cili drejton kërkimin dhe analizën politike në Fondacionin e Grupit Parlamentar Zezak të Kongresit, 93 për qind e grave zezake dhe rreth 86 për qind e burrave zezakë votuan për demokratët, kundrejt 96 për qind të grave dhe rreth 95 për qind të burrave që Obama mori në 2008, kur u zgjodh presidenti i parë zezak i vendit.
“Gratë zezake po i mbajnë demokratët në këmbë në mënyra që vërtet duhet të thuhen me zë të lartë”, i tha Cox USA Today. Komentatorja politike Avis Jones-DeWeever tha se sulmet e administratës Trump ndaj nismave të diversitetit dhe historisë zezake në mandatin e tij të dytë, së bashku me politikat ekonomike që i kanë goditur veçanërisht fort familjet zezake dhe vendimet e Gjykatës Supreme që praktikisht zbrazën një pjesë të Ligjit për të Drejtat e Votimit, ishin një tronditje për sistemin. “Kjo ka zgjuar diçka brenda nesh, një kujtim të asaj që kemi parë më parë”, tha ajo.
Republikanët në shtetet e Jugut u nxituan të rihartojnë kufijtë e distrikteve të Kongresit pas vendimit të Gjykatës Supreme të 29 prillit në çështjen Louisiana v. Callais, i cili hodhi poshtë hartën zgjedhore të Luizianës dhe praktikisht zbrazi nenin 2 të Ligjit për të Drejtat e Votimit, sipas USA Today. Hartat e reja e holluan fuqinë e votës zezake, ndërsa mijëra organizatorë në gjithë vendin u bashkuan për ta kthyer zemërimin në pjesëmarrje: votimi i hershëm dhe ai me postë i zezakëve shkoi shumë përpara numrave të vitit 2022 në shtete si Florida, Xhorxhia, Miçigani dhe Teksasi, sipas NAACP, me rritje 20 për qind në Xhorxhia dhe 53 për qind në Teksas kundrejt të njëjtës pikë të vitit 2022.
Efekti u pa edhe në garat më të ngushta. Në Misisipi, Scott Colom është në prag të kthesës së një vendi në Senat që nuk mbahet nga një demokrat që nga viti 1978 dhe, nëse fiton, do të bëhet zyrtari i parë zezak i zgjedhur në nivel shtetëror në Misisipi që nga Rekonstruksioni. Gara e Senatit në Luiziana ishte gjithashtu shumë më e ngushtë se sa pritej, me republikanin që fitoi me më pak se 26.000 vota, ndërsa gara në distriktin e 6-të të Luizianës, në qendër të vendimit Callais, nuk u kthye drejtpërdrejt te republikanët dhe do të shkojë në balotazh më 12 dhjetor.
“Mbulimi i zi” — blacklash — ishte fjala që përdori Melanie Campbell, presidente e Koalicionit Kombëtar për Pjesëmarrjen Qytetare Zezake, në një konferencë në natën e zgjedhjeve, duke e përshkruar pjesëmarrjen si reagim ndaj dy viteve të fundit. “Njerëzit zezakë po dalin në gjithë këtë vend për të shpëtuar këtë demokraci që të mos bëhet një shtet autoritar, dhe kjo ishte ajo që vendosej në fletën e votimit”, tha Campbell. Sondazhet e daljes të koalicionit në qendrat e votimit në Jug treguan se të drejtat e votimit, pakësimi i racizmit dhe ulja e kostos së jetesës ishin arsyet kryesore që i nxorën votuesit zezakë në votime. Aktivistja LaTosha Brown, bashkëthemeluese e grupit Black Voters Matter, tha se komunitetet zezake u bashkuan pas vendimit Callais për të mbrojtur të drejtat e votimit, ndërsa Ashley Shelton, themeluese e koalicionit Power Coalition for Equity and Justice, shprehu shpresën se politika do t’i kushtojë vëmendje Jugut: “Shpresoj që kjo të thotë se njerëzit do të fillojnë t’i kushtojnë vëmendje Jugut dhe do të ndalojnë së na fshiri nga llogaria”.
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