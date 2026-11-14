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Kronika

Rikthehet furnizimi me ujë në Korçë, riparohet defekti pas katër orësh

· 1 min lexim
Rikthehet furnizimi me ujë në Korçë, riparohet defekti pas katër orësh

Është rikthyer furnizimi me ujë të pijshëm në lagjen nr. 17 të Korçës dhe në zonat e tjera të qytetit ku ishin shfaqur probleme të ngjashme.

Dyshohet se ndërprerja është shkaktuar nga një defekt në një bobinë të vjetër të sistemit të furnizimit me ujë. Punonjësit e Ujësjellës-Kanalizimeve Korçë kanë kryer riparimin, duke rikthyer furnizimin në normalitet.

Burime pranë kësaj drejtorie bëjnë me dije se defekti ka zgjatur rreth katër orë. Sipas tyre, aktualisht nuk paraqiten probleme me vijueshmërinë e furnizimit me ujë të pijshëm në asnjë zonë të qytetit.

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