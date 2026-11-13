San Jose Earthquakes ndryshon pronar: Heath Freeman blen klubin dhe PayPal Park nga John Fisher
San Jose Earthquakes njoftoi të premten se Heath Freeman do të blejë pronësinë e klubit dhe të stadiumit PayPal Park nga John Fisher dhe partnerët e tij, sipas MLSSoccer.com.
Bordi i Guvernatorëve të MLS-së e miratoi unanimisht transferimin e pronësisë, ndërsa marrëveshja pritet të mbyllet në javët e ardhshme. Freeman bëhet pronari kryesor i klubit dhe do ta përfaqësojë atë në Bord; kushtet financiare të marrëveshjes nuk u bënë publike.
Freeman u shpreh se familja e tij është e nderuar dhe e përulur që bëhet brezi i ri i pronarëve të klubit. Vizioni i tij është fitorja brenda dhe jashtë fushës për San Jose dhe gjithë rajonin, ndërsa klubi do të investojë dhe do të konkurrojë vazhdimisht për tituj, duke forcuar lidhjet me tifozët dhe komunitetin e Bay Area.
Kush është pronari i ri? Freeman është drejtues në sport, media dhe pasuri të paluajtshme. Ai është anëtar themelues i Alden Global Capital LLC dhe president i saj që nga viti 2014. Ai është gjithashtu kryetar i Tribune Enterprises LLC, kompania që zotëron Chicago Tribune dhe South Florida Sun Sentinel, si dhe nënkryetar i MNG Enterprises, që zotëron Denver Post, San Jose Mercury News dhe Boston Herald. Freeman është po ashtu kryetar i Cumulus Media. Ai është ish-student i Duke University, ku fusha e stadiumit Koskinen mban emrin Freeman Field.
John Fisher e mori klubin në vitin 2007, së bashku me Lew Wolff, dhe e riktheu atë pas një ndërprerjeje dyvjeçare. Ai financoi privatisht ndërtimin e PayPal Park, stadiumi i parë i MLS-së i mundësuar nga cloud, i vlerësuar me çmimin Product Innovation of the Year në Stadium Business Awards. Nën pronësinë e tij, klubi fitoi Supporters’ Shield në vitin 2012 dhe arriti gjashtë herë në playoff. Pas gati 20 vjetësh, Fisher falënderoi tifozët dhe stafin e klubit.
Komisioneri i MLS-së, Don Garber, e mirëpriti Freeman-in, duke e quajtur pronar ambicioz me besim të fortë te klubi dhe te Bay Area si një nga tregjet e mëdha të futbollit në vend.
Earthquakes, anëtar themelues i MLS-së në vitin 1996, nis kështu një epokë të re pronësie.
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