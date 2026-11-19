Shitja e Angels te Kroenke për 4 miliardë dollarë pritet të mbyllet në janar
Shitja e propozuar e Los Angeles Angels te Kroenke Sports and Entertainment, me një vlerësim prej 4 miliardë dollarësh, pritet të mbyllet në janar, sipas Associated Press.
Komisioneri i Major League Baseball, Rob Manfred, tha të mërkurën se pronarët u informuan gjatë takimeve të kësaj jave në New York dhe se shitja është në rrugë të mbarë për t’u miratuar, në pritje të mbylljes. “We expect a closing just after the first of the year,” tha Manfred, sipas Associated Press.
Ekipi njoftoi më 1 shtator se Arte Moreno — i cili e bleu klubin nga The Walt Disney Co. në vitin 2003 — synonte ta shiste atë te Kroenke Sports and Entertainment. Në kohën e njoftimit të shtatorit, Angels thanë se prisnin që shitja të realizohej në fillim të vitit 2027, ndaj përditësimi i së mërkurës e vendos mbylljen në një afat më të saktë, menjëherë pas fillimit të vitit të ri.
Kroenke Sports and Entertainment zotëron Los Angeles Rams të NFL-së, kampionin e Premier League, Arsenal, Denver Nuggets të NBA-së, Colorado Avalanche të NHL-së, Colorado Rapids të Major League Soccer dhe SoFi Stadium.
Për Angels, ky është një përditësim i afatit të një shitjeje të njohur që nga shtatori, jo një njoftim i ri shitjeje. Klubi nuk është kualifikuar në play-off që nga viti 2014 dhe ndodhet në një fazë rindërtimi nën ndryshimin e pritshëm të pronësisë, ndërsa shitja në pritje ka vonuar edhe kërkimin për një menaxher të përgjithshëm të ri.
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