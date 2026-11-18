“Rrezik nga sulmet terroriste gjatë festave”/ Ambasada e SHBA në Tiranë ngre alarm sigurie
Ambasada e SHBA në Tiranë ka shpërndarë një alarm sigurie për qytetarët e Shteteve të Bashkuara, duke u bërë thirrje të tregojnë vigjilencë të shtuar gjatë udhëtimeve dhe pjesëmarrjes në aktivitete publike në prag të festave të fundvitit.
Njoftimi, i cili ka si zonë referimi të gjithë Evropën dhe jo vetëm Shqipërinë, paralajmëron se grumbullimet e mëdha të njerëzve dhe aktivitetet festive mund të kthehen në objektiva të mundshëm të grupeve terroriste dhe elementëve kriminalë.
Sipas ambasadës, sulmet mund të ndodhin me pak ose aspak paralajmërim, përfshirë edhe raste kur autorët veprojnë individualisht.
Mes vendeve që kërkojnë kujdes të veçantë përmenden tregjet, qendrat tregtare, terminalet e transportit, objektet e kultit, atraksionet turistike dhe hapësirat e tjera publike ku mblidhen shumë njerëz.
Në njoftim ngrihet shqetësimi edhe për protestat, grevat dhe kërcënimet e rreme me bomba, të cilat kanë shkaktuar probleme në transportin ajror në disa vende evropiane.
Njoftimi i plotë i Ambasadës së SHBA-ve
Vendndodhja: Në të gjithë Evropën
Ngjarja: Ndërsa afrohet sezoni i festave, qytetarët amerikanë duhet të qëndrojnë vigjilentë ndaj mjedisit përreth dhe të praktikojnë siguri të shëndoshë personale dhe ndërgjegjësim për situatën. Grumbullimet e mëdha dhe ngjarjet publike mund të paraqesin një objektiv mundësie për grupet terroriste dhe kriminelët. Terroristët – përfshirë aktorët e vetëm – mund të sulmojnë me pak ose aspak paralajmërim, duke synuar vende turistike si tregje, qendra transporti, qendra tregtare, vende adhurimi dhe zona të tjera publike.
Qytetarët amerikanë duhet të tregojnë vigjilencë të shtuar në festat dhe ngjarjet festive, si dhe në vende të tjera me turma të mëdha njerëzish. Vizitorët në zonat turistike të mbipopulluara dhe të njohura duhet t’i kushtojnë vëmendje të veçantë mjedisit përreth dhe të ndjekin gjithmonë udhëzimet e policisë dhe zyrtarëve të reagimit ndaj emergjencave.
Ndërprerjet në udhëtime dhe në jetën e përditshme mbeten të mundshme në të gjithë Evropën gjatë sezonit të festave. Grevat dhe demonstratat kanë ndodhur me frekuencë më të madhe në muajt e fundit. Në nëntor, kërcënimet e rreme me bomba shënjestruan aviacionin civil në shumë vende evropiane, duke ndërprerë fluturimet. Amerikanët duhet të monitorojnë lajmet lokale gjatë udhëtimeve të festave jashtë vendit për të qëndruar të informuar rreth ngjarjeve ose zhvillimeve lokale që mund të ndërpresin transportin ose jetën e përditshme. Ne i inkurajojmë të gjithë qytetarët amerikanë jashtë vendit të regjistrohen në Programin e Regjistrimit të Udhëtarëve të Mençur (STEP). për të marrë përditësimet më të fundit të sigurisë për destinacionet e tyre.
Veprimet që duhen ndërmarrë:
Qëndroni vigjilentë.
Shmangni demonstratat dhe zonat me aktivitet të konsiderueshëm policor.
Jini të vetëdijshëm për mjedisin përreth.
Mbani një profil të ulët.
Sigurojini sendet me vlerë siç duhet në çanta ose me vete kur jeni në publik.
Kontaktoni linjën tuaj ajrore për të parë nëse ka ndonjë ndërprerje në planet tuaja të udhëtimit.
Nëse ndodheni në një vendndodhje të evakuuar ose në një fluturim të devijuar, ju lutemi ndiqni udhëzimet e dhëna nga zyrtarët ose stafi lokal.
Njoftoni familjen, miqtë dhe kontakte të tjera të besueshme për planet tuaja të udhëtimit dhe qëndroni në kontakt.
Ndiqni lajmet lokale dhe ndiqni udhëzimet e autoriteteve lokale.
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