BM – Inflacioni në nivelin më të lartë në 12 muaj, pas rritjes së çmimeve të karburanteve
LONDËR, 18 nëntor /PA Media/dpa/ – Inflacioni në Britaninë e Madhe është rritur në nivelin më të lartë të një viti, i ndikuar nga shtrenjtimi i benzinës dhe naftës, si dhe nga ndryshimet në taksat mbi duhanin.
Norma vjetore e inflacionit, e matur përmes Indeksit të Çmimeve të Konsumit (CPI), arriti në 3,6% në tetor, nga 3,5% që ishte në shtator, njoftoi Zyra Kombëtare e Statistikave (ONS).
Shifra ishte në përputhje me parashikimet e ekonomistëve dhe shënon muajin e katërt radhazi të rritjes së inflacionit.
Kjo e largon më tej inflacionin nga objektivi prej 2% i Bankës së Anglisë, e cila paralajmëroi në fillim të këtij muaji, se norma mund të vazhdojë të rritet, duke arritur në rreth 5% vitin e ardhshëm.
Kryeekonomisti i ONS-së, Grant Fitzner, tha se karburantet vijuan të ishin një nga faktorët kryesorë, që ndikuan në rritjen e inflacionit.
Sipas të dhënave, çmimi mesatar i benzinës u rrit me 5,2 qindarka (6,8 centë amerikanë) për litër nga shtatori në tetor, ndërsa tensionet në Lindjen e Mesme vijuan të ushtronin presion mbi çmimet e naftës në tregjet ndërkombëtare.
Çmimi i naftës për automjetet u rrit me 7 qindarka për litër gjatë tetorit, duke arritur mesatarisht në 199,5 qindarka për litër, niveli më i lartë që prej fillimit të regjistrimeve të ONS-së në vitin 1996.
Megjithatë, çmimet e benzinës dhe naftës kanë shënuar rënie gjatë nëntorit, pasi çmimet e naftës në tregjet ndërkombëtare u ulën, pas zgjedhjeve të mesmandatit në SHBA.
Një tjetër faktor që ndikoi në inflacion, ishte rritja e kostos së duhanit, pas shtimit të taksave në fillim të muajit.
Sipas të dhënave të autoriteteve tatimore britanike (HMRC), rritja e taksës shtoi rreth 1,21 paund në çmimin e një pakete mesatare me 20 cigare.
Çmimet e duhanit u rritën me 5,2% gjatë muajit dhe me 12,4% në krahasim me një vit më parë, duke shënuar nivelin më të lartë të inflacionit për këtë kategori në pothuajse dy vjet.
Rritja e inflacionit erdhi gjithashtu, pas shtimit me 4% të kufirit të çmimeve të energjisë nga autoriteti rregullator “Ofgem” në tetor. Ndryshimet në mënyrën e llogaritjes së këtij kufiri, ndikuan gjithashtu në rritjen e kostos së gazit për familjet.
Ndërkohë, inflacioni për ushqimet dhe pijet joalkoolike u ngadalësua më tej, duke zbritur në 0,8%, nivelin më të ulët në më shumë se pesë vjet.
Statistikat treguan se rritja e çmimeve të ushqimeve u ngadalësua në 0.2%, ku ndikim pati edhe ulja me 2.9% e çmimeve të produkteve të çokollatës.
Ekspertët e lidhën këtë zhvillim si me rënien e çmimeve të kakaos, ashtu edhe me shtimin e ofertave promocionale nga shitësit.
Të dhënat e fundit për inflacionin, u publikuan një ditë pasi ONS njoftoi se rritja e pagave të rregullta, ishte ngadalësuar në 3,5% gjatë tre muajve deri në shtator.
Kjo tregon se rritja e kostos së jetesës, mund të tejkalojë rritjen e pagave në muajt e ardhshëm.
Sekretarja kryesore e Thesarit, Emma Reynolds deklaroi se konflikti në Lindjen e Mesme dhe pushtimi rus i Ukrainës, kanë rritur kostot në mbarë botën.
Ajo shtoi se buxheti ka nisur një sërë masash afatgjata për të ulur kostot e energjisë, përfshirë heqjen e tarifave shtesë në faturat familjare dhe të tarifave fikse të furnizimit, si dhe forcimin e mbrojtjes së Britanisë së Madhe nga goditjet në tregjet ndërkombëtare. /
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