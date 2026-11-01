Mickoski pas humbjes në Bërvenicë: Vetëm kundër të gjithëve, por Qeveria do t’i mbështesë të gjithë banorët
KSHZ-ja konfirmoi zyrtarisht fitoren e Arkin Jahijit me 4.442 vota kundrejt 4.177 të Stojanço Radiçevskit; deputetja Dafina Stojanoska e quajti VLEN-in "kalë trojan" në favor të BDI-së
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve (KSHZ), pas përpunimit të të dhënave nga të gjitha 24 vendvotimet, konfirmoi zyrtarisht fitoren e Arkin Jahijit nga Aleanca Kombëtare për Integrim, e udhëhequr nga BDI, siç njofton Fokus, duke iu referuar KSHZ-së, ndërsa rezultatin e përcjell edhe Panoptikum/360 stepeni. Jahiji mori 4.442 vota, përkatësisht 50,36 për qind, ndërsa Stojanço Radiçevski nga koalicioni “Maqedonia Jote”, i udhëhequr nga VMRO-DPMNE, mori 4.177 vota, përkatësisht 47,36 për qind, me një diferencë prej 265 votash. Në votim morën pjesë 8.820 zgjedhës, përkatësisht 54,29 për qind, ndërsa 201 fletëvotime ishin të pavlefshme, dhe shifrat zyrtare zëvendësojnë vlerësimet e mëparshme jozyrtare.
Kryeministri dhe kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, reagoi në Facebook, siç njofton Fokus. “Vetëm kundër të gjithëve. Ne me program zgjedhor dhe koncept, ata me mbështetjen e demografisë, kartën kombëtare dhe ndonjë trojan për të tërhequr vota”, shkroi ai. Mickoski theksoi se votat e kandidatit të tij u rritën nga rreth 3.000 në raundin e parë në rreth 4.200 dhe me 1.300 më shumë se në zgjedhjet parlamentare, por jo mjaftueshëm për fitore. Ai falënderoi të gjithë banorët e Bërvenicës dhe premtoi se të gjithë do ta kenë mbështetjen e Qeverisë. “Një Bërvenicë për të gjithë është më shumë se koncept, është mënyrë pune”, tha Mickoski.
Zëdhënësi i VMRO-DPMNE-së, Valentin Manasievski, në konferencë për shtyp, siç raporton Centar.mk, tha se partia e respekton rezultatin dhe vullnetin e qytetarëve. Ai akuzoi kundërshtarët se e përdorën përkatësinë etnike për mobilizim dhe se SDSM, Levica dhe VLEN e ndihmuan drejtpërdrejt ose tërthorazi kandidatin e BDI-së. Sipas tij, Bërvenica meriton projekte, jo ndarje, dhe Qeveria do të vazhdojë të investojë atje.
Deputetja e VMRO-DPMNE-së, Dafina Stojanoska, në edicionin qendror të lajmeve të televizionit Sitel, drejtpërdrejt nga Bërvenica, e quajti koalicionin VLEN “kalë trojan”, siç përcjell Pari. Sipas saj, VLEN në raundin e parë kishte kandidatin e vet, ndërsa në të dytin qëndroi pas kandidatit të Aleancës Kombëtare për Integrim, duke i shpërndarë votat në favor të BDI-së. Stojanoska tha edhe se SDSM është bërë parti margjinale dhe se Bërvenica nuk është test për stabilitetin e koalicionit qeveritar.
Sekretari i përgjithshëm i VMRO-DPMNE-së, Dragan Kovaçki, ia uroi fitoren Jahijit që në mbrëmjen zgjedhore, duke pretenduar se për votim ishin sjellë njerëz që jetojnë jashtë vendit, pretendim partiak pa shifra konkrete, siç e përcjell Plusinfo. Nga ana tjetër, siç njofton Kolegium, në Çellopek, ku ishte shtabi i BDI-së, lideri Ali Ahmeti tha se rezultati tregon se BDI është përfaqësuesi më legjitim i shqiptarëve në vend.
Rezultati është përmbysje ndaj raundit të parë të 18 tetorit, kur Radiçevski doli i pari. Zgjedhjet e parakohshme u shpallën pas vdekjes së papritur të kryetarit të mëparshëm Jovica Ilievski.
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