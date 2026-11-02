Tiranë 10°C · Pjesërisht vranët 02 Nëntor 2026
S&P 500 7,580 ▼1.82%
DOW 51,770 ▼1.09%
NASDAQ 25,437 ▼2.86%
NAFTA 104.12 ▲0%
ARI 3,899 ▲0%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1166 EUR/GBP 0.8340 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 90.8109 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5346 EUR/TRY 55.7511 EUR/JPY 175.86 EUR/CAD 1.5583 EUR/USD 1.1166 EUR/GBP 0.8340 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 90.8109 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5346 EUR/TRY 55.7511 EUR/JPY 175.86 EUR/CAD 1.5583
₿ CRYPTO
BTC $77,876 ▲ +0.42% ETH $2,262 ▲ +0.35% XRP $1.2472 ▼ -0.38% SOL $93.8400 ▼ -1.77%
S&P 500 7,580 ▼1.82 % DOW 51,770 ▼1.09 % NASDAQ 25,437 ▼2.86 % NAFTA 104.12 ▲0 % ARI 3,899 ▲0 % S&P 500 7,580 ▼1.82 % DOW 51,770 ▼1.09 % NASDAQ 25,437 ▼2.86 % NAFTA 104.12 ▲0 % ARI 3,899 ▲0 %
EUR/USD 1.1166 EUR/GBP 0.8340 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 90.8109 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5346 EUR/TRY 55.7511 EUR/JPY 175.86 EUR/CAD 1.5583 EUR/USD 1.1166 EUR/GBP 0.8340 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 90.8109 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5346 EUR/TRY 55.7511 EUR/JPY 175.86 EUR/CAD 1.5583
02 Nën 2026
Breaking
“Të pagjeturit”, nëna Ferdonije: Qeveri, mos vet, edhe neve na kanë humbur krejt shpresat Policia ndalon një automjet në Zubin Potok, sekuestron katër armë zjarri Partizani mund Zemunin 3:0 në Humskë, Stanojeviqi pa eufori: “Kë kemi mundur ne?” Rezultatet e para të votimit të përsëritur në Serbi: Lista Studentore fiton në Ljig dhe Golovod, lista e Ljajiqit kryeson në Novi Pazar Lëvizja Bashkë gati për një kandidat të përbashkët në zgjedhje? Redi Muçi: Vijë e kuqe, Berisha
Menu
Ukraina

Aplikacioni “Povitryana tryvoha” dyshohet se u hakua: ukrainasit morën njoftime të rreme për kërcënim bërthamor dhe “Oreshnik”

· 2 min lexim

Të dielën në mbrëmje, më 1 nëntor, në aplikacionin zyrtar “Povitryana tryvoha” (Alarmi ajror) u shfaq për herë të parë një njoftim për kërcënim bërthamor dhe kimik, që dyshohet se ishte pasojë e një hakimi. Njoftimi i rremë u përhap mes përdoruesve në të gjithë Ukrainën, por autoritetet theksuan menjëherë se nuk kishte asnjë rrezik real dhe se bëhej fjalë për një lajm të rremë.

Njoftimi ishte i shkruar në rusisht dhe ftonte përdoruesit të ndiqnin një link që gjoja të çonte në një kanal Telegram. Teksti i tij ishte: “Përshëndetje! Tani në të gjithë Ukrainën do të ketë alarm bërthamor! Mos u shqetësoni, po fluturon Oreshniku!”. Siç njofton ZAXID.NET, aktivisti Serhiy Sternenko shkruan se aplikacioni u hakua.

Forcat Ajrore të Ukrainës reaguan duke njoftuar: “Me gjasë aplikacioni ‘Povitryana tryvoha’ po i nënshtrohet ndikimit armiqësor. Nuk ka asnjë kërcënim radiacioni! Ruani qetësinë, ndiqni njoftimet tona në kanalin tonë!”. Ato theksojnë se nuk ka asnjë rrezik dhe se njoftimi që qarkulloi është lajm i rremë.

Në rajonin e Lvivit, një pjesë e banorëve mund të kenë dëgjuar edhe sinjalin “Rrezik radiacioni”. Administrata Ushtarake Rajonale e Lvivit tha se kjo ndodhi për shkak të një defekti në funksionimin e aplikacionit. Sipas Njoftimit të Mbrojtjes Civile, për shkak të defektit një pjesë e pajisjeve fundore të sinjalizimit me altoparlantë në rajonin e Lvivit riprodhuan sinjalin “Rrezik radiacioni”, duke kërkuar ruajtjen e qetësisë, sepse kërcënimi mungon.

Edhe Qendra për Kundërvënien ndaj Dezinformimit njoftoi se aplikacioni me gjasë ka pësuar hakim dhe se informacioni që qarkullon për nivelet e kërcënimit nuk i përgjigjet realitetit. Qendra u bëri thirrje qytetarëve të mos panikohen, të mos ndjekin asnjë link të jashtëm dhe të mos shpërndajnë informacion të paverifikuar, si dhe të ndjekin njoftimet e alarmit ajror përmes kanaleve zyrtare.

Zëdhënësi i Forcave Ajrore, Yuriy Ihnat, i tha RBC-Ukraine, siç njofton Antikor, se informacioni për kërcënimin e përdorimit të “Oreshnikut”, rrezikun e radiacionit, sulmin kimik apo betejat në rrugët e Kievit nuk i përgjigjet realitetit dhe se “sipas të dhënave tona, aplikacioni ‘Povitryana tryvoha’ u hakua”.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu