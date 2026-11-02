Aplikacioni “Povitryana tryvoha” dyshohet se u hakua: ukrainasit morën njoftime të rreme për kërcënim bërthamor dhe “Oreshnik”
Të dielën në mbrëmje, më 1 nëntor, në aplikacionin zyrtar “Povitryana tryvoha” (Alarmi ajror) u shfaq për herë të parë një njoftim për kërcënim bërthamor dhe kimik, që dyshohet se ishte pasojë e një hakimi. Njoftimi i rremë u përhap mes përdoruesve në të gjithë Ukrainën, por autoritetet theksuan menjëherë se nuk kishte asnjë rrezik real dhe se bëhej fjalë për një lajm të rremë.
Njoftimi ishte i shkruar në rusisht dhe ftonte përdoruesit të ndiqnin një link që gjoja të çonte në një kanal Telegram. Teksti i tij ishte: “Përshëndetje! Tani në të gjithë Ukrainën do të ketë alarm bërthamor! Mos u shqetësoni, po fluturon Oreshniku!”. Siç njofton ZAXID.NET, aktivisti Serhiy Sternenko shkruan se aplikacioni u hakua.
Forcat Ajrore të Ukrainës reaguan duke njoftuar: “Me gjasë aplikacioni ‘Povitryana tryvoha’ po i nënshtrohet ndikimit armiqësor. Nuk ka asnjë kërcënim radiacioni! Ruani qetësinë, ndiqni njoftimet tona në kanalin tonë!”. Ato theksojnë se nuk ka asnjë rrezik dhe se njoftimi që qarkulloi është lajm i rremë.
Në rajonin e Lvivit, një pjesë e banorëve mund të kenë dëgjuar edhe sinjalin “Rrezik radiacioni”. Administrata Ushtarake Rajonale e Lvivit tha se kjo ndodhi për shkak të një defekti në funksionimin e aplikacionit. Sipas Njoftimit të Mbrojtjes Civile, për shkak të defektit një pjesë e pajisjeve fundore të sinjalizimit me altoparlantë në rajonin e Lvivit riprodhuan sinjalin “Rrezik radiacioni”, duke kërkuar ruajtjen e qetësisë, sepse kërcënimi mungon.
Edhe Qendra për Kundërvënien ndaj Dezinformimit njoftoi se aplikacioni me gjasë ka pësuar hakim dhe se informacioni që qarkullon për nivelet e kërcënimit nuk i përgjigjet realitetit. Qendra u bëri thirrje qytetarëve të mos panikohen, të mos ndjekin asnjë link të jashtëm dhe të mos shpërndajnë informacion të paverifikuar, si dhe të ndjekin njoftimet e alarmit ajror përmes kanaleve zyrtare.
Zëdhënësi i Forcave Ajrore, Yuriy Ihnat, i tha RBC-Ukraine, siç njofton Antikor, se informacioni për kërcënimin e përdorimit të “Oreshnikut”, rrezikun e radiacionit, sulmin kimik apo betejat në rrugët e Kievit nuk i përgjigjet realitetit dhe se “sipas të dhënave tona, aplikacioni ‘Povitryana tryvoha’ u hakua”.
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