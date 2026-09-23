Rubio zhvillon takim me dyer të mbyllura me Lavrov në OKB, ja çfarë diskutuan
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, dhe Ministri i Jashtëm rus, Sergey Lavrov, u takuan të mërkurën në Nju Jork, në kuadër të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së.
Bisedimet filluan pa ndonjë deklaratë hapëse për median dhe vazhduan me dyer të mbyllura. Lavrov dhe Rubio u takuan për herë të fundit saktësisht dy muaj më parë, më 22 korrik, në margjinat e takimeve të lidhura me ASEAN-in në Manila.
Bisedimet pritej të trajtonin marrëdhëniet, si dhe përpjekjet për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë, pas takimit të Presidentit të SHBA-së Donald Trump me Presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy.
Pas takimit të tij të martën me Trump, Zelenskyy tha se Ukraina ishte gati për një armëpushim energjetik.
“Jemi gati për një armëpushim energjetik nëse rusët nuk sulmojnë infrastrukturën tonë energjetike”, tha ai.
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