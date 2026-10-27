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27 Tet 2026
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Ukraina

Rumania zbulon një rrjet sabotimi të koordinuar nga Rusia, të dyshuar për zjarrvënie pranë një ndërmarrjeje armësh

Shërbimi rumun i inteligjencës thotë se rrjeti synonte ndërmarrje shtetërore e private të prodhimit të armëve; prokurorët kërkojnë ekstradimin e tre personave të ndaluar në Gjermani dhe Poloni.

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Pamje arkiv: Avionë F-16 të Forcave Ajrore rumune mbi det. Foto: NATO Allied Air Command, domeni publik

Siç njofton Ukrinform, duke iu referuar Reuters, shërbimi rumun i inteligjencës ka bërë të ditur se ka zbuluar një rrjet sabotimi të koordinuar nga Rusia. Rrjeti dyshohet për përfshirje në zjarrin e shtatorit në një objekt industrial në pjesën qendrore të Rumanisë, i vendosur pranë një ndërmarrjeje shtetërore të industrisë së mbrojtjes.

Avionë F-16 të Forcave Ajrore rumune. Pamje arkiv
Avionë F-16 të Forcave Ajrore rumune. Pamje arkiv

Sipas inteligjencës rumune, koordinatorët e rrjetit përcaktonin si objektiva ndërmarrje shtetërore dhe private të prodhimit të armëve, si dhe objekte të tjera me rëndësi ushtarake e industriale.

Prokurorët që hetojnë krimin e organizuar thanë se kërkojnë ekstradimin e dy shtetasve të Bjellorusisë të ndaluar në Gjermani dhe të një shtetasi të Ukrainës të ndaluar në Poloni. Të tre dyshohen për përfshirje në zjarrvënien e ndërmarrjes së përmendur.

Presidenti i Rumanisë, Nicușor Dan, ka deklaruar më herët se Rusia po zhvillon luftë hibride kundër shteteve që mbështesin Ukrainën. Sipas tij, ajo përfshin shkelje të hapësirës ajrore me dronë, sulme kibernetike, fushata dezinformimi, sabotime dhe sulme ndaj anijeve të mallrave pranë ujërave rumune.

Reuters nuk arriti të merrte menjëherë koment nga ambasada ruse në Bukuresht. Moska, ndërkohë, më herët i ka hedhur poshtë vazhdimisht akuza të ngjashme.

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