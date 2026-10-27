Gjermania teston mjetin e blinduar Boxer me sistem lazeri kundër dronëve
Kompanitë gjermane të mbrojtjes KNDS Deutschland dhe Ground A kanë zhvilluar një sistem lazeri kundër dronëve mbi bazën e mjetit të blinduar me rrota Boxer, i cili kaloi me sukses provat me zjarr të vërtetë, siç njofton Ukrinform, duke iu referuar botimit të specializuar gjerman Soldat & Technik.
Lazeri i Ground A e dëshmoi efektivitetin e tij në provat me zjarr të zhvilluara javën e kaluar në konfigurimin mbi Boxer. Sistemi u paraqit më 22 tetor në ngjarjen Defence TechDay në Erding të Bavarisë.
Mjeti u pajis me instalimin lazer GA 1000, të zhvilluar nga startup-i gjerman Ground A. Sistemi zbulon dhe ndjek automatikisht objektivat ajrore, duke e mbajtur rrezen mbi një pjesë të caktuar të dronit derisa të arrihet efekti i nevojshëm.
Fuqia e lazerit është më pak se 10 kW, por efektiviteti i tij vjen nga përqendrimi i lartë i rrezes në një sipërfaqe sa një monedhë njëeuro dhe nga ndjekja e saktë e objektivit në lëvizje. Sistemi synon kryesisht dronët e vegjël, përfshirë aparate me helika rreth 25 centimetra, që arrijnë shpejtësi deri në 100 km/h.
Lazeri ushqehet nga bateritë brenda Boxer-it, ndërsa instalimi kërkon relativisht pak hapësirë dhe mund të kushtojë më së shumti një vend pune brenda mjetit. Avantazhi i armës lazer është se nuk nevojitet municion për çdo kapje, por efektiviteti i saj varet nga moti, si mjegulla, shiu apo pluhuri, dhe kërkohet vijë e drejtpërdrejtë shikimi.
Sipas Soldat & Technik, rezultatet sugjerojnë mundësinë e një zbatimi relativisht të shpejtë të blerjes për forcat e Bundeswehr-it që përdorin Boxer. Për një kontratë blerjeje, megjithatë, ende nuk raportohet.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.