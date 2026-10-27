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27 Tet 2026
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Gjermania teston mjetin e blinduar Boxer me sistem lazeri kundër dronëve

· 2 min lexim
Dronë Shahed të prodhimit iranian, të ekspozuar në sheshin Azadi në Teheran
Dronë të tipit Shahed. Pamje arkiv.

Kompanitë gjermane të mbrojtjes KNDS Deutschland dhe Ground A kanë zhvilluar një sistem lazeri kundër dronëve mbi bazën e mjetit të blinduar me rrota Boxer, i cili kaloi me sukses provat me zjarr të vërtetë, siç njofton Ukrinform, duke iu referuar botimit të specializuar gjerman Soldat & Technik.

Lazeri i Ground A e dëshmoi efektivitetin e tij në provat me zjarr të zhvilluara javën e kaluar në konfigurimin mbi Boxer. Sistemi u paraqit më 22 tetor në ngjarjen Defence TechDay në Erding të Bavarisë.

Dronë Shahed të prodhimit iranian, të ekspozuar në sheshin Azadi në Teheran
Dronë të tipit Shahed. Pamje arkiv

Mjeti u pajis me instalimin lazer GA 1000, të zhvilluar nga startup-i gjerman Ground A. Sistemi zbulon dhe ndjek automatikisht objektivat ajrore, duke e mbajtur rrezen mbi një pjesë të caktuar të dronit derisa të arrihet efekti i nevojshëm.

Fuqia e lazerit është më pak se 10 kW, por efektiviteti i tij vjen nga përqendrimi i lartë i rrezes në një sipërfaqe sa një monedhë njëeuro dhe nga ndjekja e saktë e objektivit në lëvizje. Sistemi synon kryesisht dronët e vegjël, përfshirë aparate me helika rreth 25 centimetra, që arrijnë shpejtësi deri në 100 km/h.

Lazeri ushqehet nga bateritë brenda Boxer-it, ndërsa instalimi kërkon relativisht pak hapësirë dhe mund të kushtojë më së shumti një vend pune brenda mjetit. Avantazhi i armës lazer është se nuk nevojitet municion për çdo kapje, por efektiviteti i saj varet nga moti, si mjegulla, shiu apo pluhuri, dhe kërkohet vijë e drejtpërdrejtë shikimi.

Sipas Soldat & Technik, rezultatet sugjerojnë mundësinë e një zbatimi relativisht të shpejtë të blerjes për forcat e Bundeswehr-it që përdorin Boxer. Për një kontratë blerjeje, megjithatë, ende nuk raportohet.

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