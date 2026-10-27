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27 Tet 2026
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Ukraina

Rusët kryejnë gati 40 goditje në rajonin e Sumit brenda një dite, tre civilë të plagosur

Administrata Ushtarake Rajonale e Sumit thotë se u goditën 18 vendbanime në 12 bashki; të plagosurit u shënuan në sulmet me dronë në Shostka, Seredyno-Budska dhe Berezivska.

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Bagëti mes rrënojave të fermës së goditur në rajonin e Sumit (Foto: Shtab.info)

Nga mëngjesi i 26 tetorit deri në mëngjesin e 27 tetorit, trupat ruse kryen gati 40 goditje ndaj 18 vendbanimeve në 12 bashki territoriale të rajonit të Sumit, siç njofton Ukrinform, duke iu referuar Administratës Ushtarake Rajonale të Sumit. Nga këto sulme ka civilë të plagosur.

Pamje arkiv nga rajoni i Sumit
Pamje arkiv nga rajoni i Sumit

Sulmet me dronë lanë tre persona të plagosur. Në bashkinë Shostkynska u plagos një burrë 46-vjeçar, në bashkinë Seredyno-Budska një grua 84-vjeçare, ndërsa në bashkinë Berezivska një burrë 64-vjeçar, pasi një dron goditi një automjet.

Granatimet më të shumta u regjistruan në rrethet e Sumit dhe të Shostkës. Nën zjarr ranë vendbanime të bashkive Sumska, Myropilska, Khotinska, Krasnopilska, Berezivska, Esmanska, Shostkynska, Sveska, Seredyno-Budska, Novoslobidska dhe Velykopysarivska, ndërsa armiku përdori artileri, mortaja, dronë FPV, mjete ajrore pa pilot dhe bomba ajrore të drejtuara.

Dëme u shënuan në disa bashki. Në Shostka u dëmtuan ambiente jorezidenciale dhe një mjet transporti, në Berezivska një automjet, ndërsa në Seredyno-Budska një shtëpi private u shkatërrua dhe shtëpi të tjera u dëmtuan. Shtëpi private u dëmtuan edhe në Novoslobidska dhe në Nyzhnosyrovatska, ku u dëmtuan edhe një objekt ndihmës dhe infrastrukturë civile; objekte të infrastrukturës civile u dëmtuan edhe në bashkinë Hlukhivska, dhe shtëpi private në Sveska.

Alarmi ajror në rajon zgjati atë ditë 20 orë e 9 minuta.

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