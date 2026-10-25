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25 Tet 2026
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Ukraina

Rusët godasin për herë të dytë rrethin Osnovianskyi të Kharkivit, nën goditje sektori privat

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Ambulancë ukrainase. Pamje arkiv
Pamje arkiv nga rrethi Osnovianskyi i Kharkivit

Forcat ruse kanë goditur për herë të dytë brenda ditës rrethin Osnovianskyi të Kharkivit, duke prekur, sipas të dhënave paraprake, sektorin privat të qytetit, njoftoi kryebashkiaku Ihor Terekhov.

Forcat pushtuese ruse kanë kryer një goditje mbi sektorin privat në rrethin Osnovianskyi të Kharkivit, siç njofton Ukrinform duke iu referuar kryebashkiakut të qytetit, Ihor Terekhov.

“Armiku goditi për herë të dytë rrethin Osnovianskyi të Kharkivit — sipas informacioneve paraprake, nën goditje është sektori privat”, shkroi Terekhov në Telegram. Në njoftimin e tij kryebashkiaku nuk dha të dhëna për viktima apo të lënduar nga kjo goditje.

Kharkivi, qyteti i dytë më i madh i Ukrainës, pranë kufirit me Rusinë, është prej muajsh ndër objektivat më të shpeshta të sulmeve ajrore ruse mbi zonat e banuara dhe infrastrukturën civile të vendit.

Siç kishte njoftuar më herët Ukrinform, gjatë natës së 25 tetorit ushtria ruse shkatërroi edhe një kaldajë modulare në bashkinë Nova Vodolaha të rajonit të Kharkivit, ku u dëmtuan shtëpi dhe ndërtesa e gjykatës.

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