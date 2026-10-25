Ukrenergo: të hënën orare ndërprerjesh të energjisë në një sërë rajonesh të Ukrainës
Në një pjesë të rajoneve të Ukrainës, të hënën, 26 tetor, nga ora 06:00 deri në 23:59 do të kufizohet konsumi i energjisë elektrike, për shkak të pasojave të sulmeve masive ruse mbi objektet energjetike, njoftoi operatori kombëtar Ukrenergo.
Grafiket e ndërprerjeve orare të energjisë do të vlejnë për të gjitha kategoritë e konsumatorëve, me volum kufizimesh nga një deri në dy grupe, siç njofton Ukrinform duke iu referuar njoftimit të Ukrenergo-s.
Për biznesin dhe industrinë do të vlejnë grafikët e kufizimit të fuqisë. Arsyeja e kufizimeve, sipas Ukrenergo-s, janë pasojat e sulmeve masive ruse mbi objektet energjetike të vendit.
Kompania paralajmëron se situata në sistemin energjetik mund të ndryshojë për shkak të goditjeve armike. Oraret e sakta i publikojnë operatorët rajonalë të shpërndarjes në faqet e tyre zyrtare, ndërsa qytetarët thirren ta kursejnë energjinë në orët kur ajo furnizohet.
Siç kishte njoftuar më herët Ukrinform, më 24 tetor në pjesë të rretheve Holosiivskyi dhe Solomianskyi të Kievit dhe në katër rrethe të rajonit të Kievit në mëngjes u zbatuan ndërprerje emergjente të energjisë elektrike.
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