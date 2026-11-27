Marta Kos: Qasje e re për integrimin, më shumë Europë para anëtarësimit! Ballkani Perëndimor të përfitojë nga tregu i përbashkët
Komisionerja europiane për Zgjerimin, Marta Kos, deklaroi se Bashkimi Europian po ofron një qasje të re integrimi për vendet e Ballkanit Perëndimor, duke u mundësuar atyre më shumë përfitime dhe akses në tregun europian përpara anëtarësimit të plotë.
Gjatë takimit për Planin e Rritjes, Kos theksoi se BE synon të hapë më shumë sektorë të tregut për vendet e rajonit, përfshirë energjinë dhe transportin, si dhe të zgjerojë bashkëpunimin dhe pjesëmarrjen e tyre në institucionet europiane në fushat ku kanë shënuar progres.
Ajo vuri në dukje rëndësinë strategjike të korridoreve tregtare që kalojnë përmes Ballkanit Perëndimor, duke i cilësuar ato pjesë të një rrjeti më të gjerë lidhjesh mes Bashkimit Europian, rajonit, Turqisë dhe Azisë Qendrore.
“Që nga hera e fundit KE ka prezantuar qasje të re për integrimit. Do ketë më shumë Europë para anëtarësimit. Do hapim më shumë pjesë të tregut, si energjia transporti do zgjerojmë bashkëpunimin do ofrojmë pjesëmarrje në institucione të BE në ato fusha ku po ecni përpara.
Të diskutojmë si Ballkani Perëndimor mund të përfitojë na këto lidhje të reja. Shumë korridore të tregtisë kalojnë nga Ballkani Perëndimor, ne i shikojmë si pjesë të rrjetit më të madh e më të gjerë për lidhje mes BE, Ballkanit Perëndimor dhe Turqinë duke kaluar te Azia Qendrore dhe kjo është një nga përparësitë e BE. Synojmë të përfshijmë këto lidhje në mënyre më të madhe në axhendën tonë. Do të thotë mundësi për Ballkanin Perëndimor.
Dje ishim së bashku në konferencën e investimeve mes BE dhe BP pash shumë interes nga investuesit europianë për mundësitë që ofron BP dhe sim und të ofrojnë qasje më të madhe në tregun unik, që do të thotë më shumë fonde nga BE. Ne e dimë nga përvoja që sa më shumë i afrohesh BE aq më shumë ka interes sa i përket investimeve. Le ta shfrytëzojmë këtë vit të fundit të planit të rritjes për ta përshpejtuar këtë process për të treguar rezultate të reformave”, u shpreh Kos.
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