Rusia nis sulme ajrore kundër Kievit gjatë gjithë ditës, regjistrohen dy viktima
Forcat e armatosura të Rusisë bombarduan Kievin që nga mëngjesi i hershëm i së mërkurës me lloje të ndryshme dronësh, duke vrarë të paktën dy persona dhe duke plagosur 24 të tjerë, sipas autoriteteve ukrainase.
“Rusët lëshuan shumë dronë kundër qytetit, një numër i konsiderueshëm i të cilëve me motor reaktiv ”, tha Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy në një deklaratë.
“Rusia vazhdon ta shndërrojë infrastrukturën civile dhe atë kritike në shënjestra: objekte farmaceutike, stacione benzine, hekurudha, infrastrukturë komunikimi dhe qendra tregtare. Pati gjithashtu greva në qytete dhe komunitete në tetë rajone”, shtoi Zelenskyy .
Ndërsa udhëheqësit botërorë, përfshirë Zelenskyn , u mblodhën në Nju Jork për Asamblenë e Përgjithshme vjetore të Kombeve të Bashkuara, qytetarët në Kiev përjetuan greva të vazhdueshme gjatë gjithë mëngjesit. Pjesë të mëdha të qytetit u mbuluan nga tymi. Sulmet ruse shkatërruan tregun modernist hekurudhor të Kievit pranë stacionit qendror dhe dëmtuan një fabrikë të rëndësishme farmaceutike. Sulmet vazhduan gjatë gjithë ditës.
Në Nju Jork, ekipi ukrainas ka punuar për të siguruar mbështetje të vazhdueshme për rezistencën e saj, dhe për të ushtruar presion mbi Moskën. Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, i bëri thirrje të martën udhëheqësit rus, Vladimir Putin, “të zgjidhë luftën”.
Kremlini nuk sheh asnjë arsye për të hyrë në bisedime paqeje në këtë fazë, tha të mërkurën zëdhënësi Dmitry Peskov , por shtoi se Rusia është gjithmonë e hapur për bisedime.
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