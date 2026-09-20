Rusia pretendon sulme kibernetike ndaj sistemeve të votimit gjatë zgjedhjeve parlamentare
Autoritetet ruse thonë se sistemi i votimit elektronik në Moskë dhe infrastruktura e komunikimit në Lindjen e Largët u shënjestruan nga sulme kibernetike në ditën e dytë të votimit, por tentativat janë zmbrapsur, sipas deklaratave zyrtare.
Autoritetet ruse deklaruan më 19 shtator se sistemet e votimit elektronik dhe infrastruktura e komunikimit u shënjestruan nga sulme kibernetike në ditën e dytë të zgjedhjeve parlamentare për Dumën Shtetërore, të cilat zhvillohen nga 18 deri më 20 shtator.
Ella Pamfilova, kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Rusisë, tha se sistemi i votimit online në Moskë u përball me një sulm të madh kibernetik gjatë natës, por shtoi se përpjekjet për ta ndërprerë po zmbrapsen. Ndërkohë, Ministria ruse e Transformimit Dixhital raportoi se një tentativë sabotimi kundër infrastrukturës së komunikimit në Lindjen e Largët u ndalua pa ndërprerë procesin e votimit.
Presidenti rus Vladimir Putin kishte akuzuar më herët Ukrainën për përpjekje për të ndërhyrë në zgjedhje, pa paraqitur asnjë provë. Këto janë zgjedhjet e para parlamentare të Rusisë që prej pushtimit të plotë të Ukrainës në vitin 2022.
Votimi u organizua edhe në territoret e pushtuara të Ukrainës — Donjeck, Luhansk, Zaporizhzhia dhe Kherson — ku Moska pretendon se janë mbi 3.5 milionë votues të regjistruar. Ukraina i ka dënuar këto votime si të paligjshme, ndërsa Bashkimi Evropian ka deklaruar se nuk do t’i njohë rezultatet nga territoret e pushtuara ukrainase.
Kufizimet ndaj opozitës kanë qenë të ashpra: në gusht, Gjykata Supreme e Rusisë përjashtoi partinë liberale Yabloko nga fletëvotimi kombëtar. Deri në mëngjesin e 20 shtatorit, pjesëmarrja në votim në gjithë vendin kishte arritur rreth 45 për qind, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Burimi: The Kyiv Independent
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