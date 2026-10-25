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25 Tet 2026
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Ukraina

Pushtuesit kërcënojnë banorët e Luhanskut me “nacionalizim” të banesave për borxhet komunale

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Pamje arkiv

Në territorin e pushtuar përkohësisht të rajonit të Luhanskut, pushtuesit rusë kanë përfshirë në listën e pasurive për të ashtuquajturin “nacionalizim” edhe apartamentet dhe shtëpitë ku ekziston borxh për shërbimet komunale, siç njofton Ukrinform, duke iu referuar kreut të Administratës Ushtarake Rajonale të Luhanskut, Oleksiy Kharchenko.

Pamje arkiv
Pamje arkiv

Sipas Kharchenko-s, në të ashtuquajturën “LNR” në listën e objekteve të pasurive të paluajtshme që i nënshtrohen nacionalizimit futen banesat ku ka borxh për shërbimet komunale për 12 muaj e më shumë. “Ata nuk i kushtojnë vëmendje nivelit të të ardhurave apo vështirësive që mund të kenë lindur në atë periudhë. Nuk u intereson që pronari mund të jetë larguar nga zona e vijës së frontit për sigurinë e fëmijëve. Nëse ka borxh të grumbulluar gjatë vitit të fundit, rusët e ‘rrëmbejnë’ pronën”, deklaroi ai në Telegram.

Njëkohësisht, sipas kreut të administratës rajonale, në Sievierodonetsk vazhdon prishja e pallateve të dëmtuara gjatë sulmit rus ndaj qytetit. Pushtuesit për vite me radhë premtuan se do t’i rindërtonin këto ndërtesa, por tani po i shembin.

Kharchenko bëri të ditur se gjatë tetorit pushtuesit do të prishin edhe dy pallate të tjera në Sievierodonetsk. “Pronarëve të apartamenteve nuk u është dhënë banim i ri”, shtoi ai. Sipas Ukrinform-it, më herët u raportua se në territorin e pushtuar të rajonit të Luhanskut rreth 20 mijë njerëz rrezikojnë të humbin pagesat sociale për shkak të aftësisë së kufizuar të pakonfirmuar.

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