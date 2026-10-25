Rreth 63% e gjermanëve mbështesin ruajtjen ose rritjen e ndihmës ushtarake për Ukrainën
Rreth 63% e qytetarëve gjermanë mbështesin ruajtjen e nivelit aktual ose rritjen e mbështetjes ushtarake për Ukrainën nga shtetet evropiane, ndërsa 32% mbështesin uljen e saj, siç njofton Ukrinform, duke iu referuar rezultateve të sondazhit ZDF-Politbarometer të publikuara në faqen e televizionit gjerman ZDF.
“Në Gjermani ruhet solidariteti me Ukrainën: 30% e të anketuarve janë për forcimin e mbështetjes ushtarake për Ukrainën nga shtetet evropiane, 33% e vlerësojnë pozitivisht nivelin aktual të mbështetjes nga Evropa, ndërsa 32% shprehen për uljen e ndihmës ushtarake”, thuhet në publikim. Sipas sondazhit, shumica dërrmuese e gjermanëve (79%) dyshon në gatishmërinë e kreut të Kremlinit, Vladimir Putin, për t’i dhënë fund luftës; vetëm 16% besojnë se ai është vërtet i interesuar për një armëpushim afatgjatë.
Lidhur me qëndrimin e presidentit të SHBA-së, Donald Trump, në luftën e Rusisë kundër Ukrainës, 38% e të anketuarve mendojnë se ai është në anën e Rusisë, vetëm 1% se është në anën e Ukrainës, ndërsa 57% besojnë se presidenti amerikan nuk mbështet asnjërën palë. Mendimet e gjermanëve janë të ndara edhe për mundësinë e një sulmi rus ndaj vendeve lindore të NATO-s, përfshirë Poloninë dhe shtetet baltike: 46% e konsiderojnë real këtë kërcënim, ndërsa 48% nuk presin një zhvillim të tillë.
Sondazhi u krye nga grupi kërkimor Forschungsgruppe Wahlen nga 20 deri më 22 tetor 2026 me 1.225 zgjedhës në Gjermani, me telefon dhe në internet; gabimi statistikor është rreth 2-3%. Sipas Ukrinform-it, më herët u raportua se pjesa e qytetarëve gjermanë që mbështesin anëtarësimin e Ukrainës në Bashkimin Evropian ka rënë nga 61% në mars 2022 në 41% në qershor 2026.
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