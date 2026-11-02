Sabine Marcelis hap në Cyrih ekspozitën e parë solo në muze: «Light and Color» te Museum für Gestaltung
Ekspozita më gjithëpërfshirëse e dizajneres holandeze deri më sot mbledh kolonat gjigante të llavës dhe tunelin e dritës me 125 llamba, dhe qëndron e hapur deri më 4 prill 2027.
Dizajnerja holandeze Sabine Marcelis ka hapur në Cyrih ekspozitën e saj të parë solo në një muze, «Sabine Marcelis – Light and Color», te Museum für Gestaltung Zürich. Siç njofton Hypebeast, kjo është përmbledhja më gjithëpërfshirëse e punës së saj deri më sot dhe ndjek krijimtarinë e saj nga hapja e studios në vitin 2011 e deri sot, me fokusin e vazhdueshëm te drita dhe ngjyra.
Marcelis, e cila jeton e punon në Roterdam dhe u diplomua në Design Academy Eindhoven në vitin 2011, thotë se nuk donte një arkiv të projekteve të shkuara, por një vështrim se si studioja e saj luan me dritën, materialin dhe ngjyrën. Sipas designboom, ekspozita zhvillohet në hapësirën Toni-Areal të muzeut, nga 30 tetori 2026 deri më 4 prill 2027, dhe mbledh vepra kyçe të viteve të fundit bashkë me instalime të krijuara posaçërisht për galeritë e muzeut, ku xhami, rrëshira, guri dhe materiale të tjera kapin e shndërrojnë dritën.
Në qendër qëndron bashkëpunimi i saj me prodhuesin britanik të llambave të llavës Mathmos: një instalim i krijuar posaçërisht për këtë hapësirë, me llamba gjigante llave nga dyshemeja në tavan brenda një dhome me pasqyra. Paleta rozë «Bubblegum» e instalimit, siç njofton designboom, kalon edhe në një llambë Astro me edicion të kufizuar, që del në nëntor në shkallë shtëpiake.
Një tjetër seksion është tuneli i dritës me vepra nga koleksioni i saj VARMBLIXT për IKEA-n; sipas designboom, 125 llamba kombinohen me një mur pasqyre me gradient në një tunel të kalueshëm 11 metra të gjatë. Në ekspozitë shfaqen edhe vepra të hershme, si seria e njohur «Candy Cube» e vitit 2014 dhe vepra «Tall Stripe» e vitit 2013, si dhe instalimi «Sunbeam Captured», i krijuar me Boris Acket, ku valët e krijuara mekanikisht mbi një shtresë të hollë uji dhe një burim drite lëvizës rikrijojnë kalimin e diellit.
Ekspozita e Marcelis vjen pas ekspozitave solo të Jasper Morrison në vitin 2016, Formafantasma në vitin 2022 dhe Tatiana Bilbao në vitin 2024 në të njëjtin muze, siç njofton Hypebeast, dhe do të qëndrojë e hapur deri më 4 prill 2027.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.