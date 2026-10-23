«Sacrifices» zbulon kastin e premierës Off-Broadway: muzikali për Jerusalemin e lashtë në prag të shkatërrimit
Sasha Kisselgoff prin kastin e muzikalit të ri që hapet më 2 dhjetor në Angel Orensanz Foundation të New York-ut — një histori për një shoqëri të ndarë nga ekstremizmi, pabarazia dhe ndarja politike
Një muzikal i ri për Jerusalemin e lashtë, në vitet përpara shkatërrimit të qytetit, do të bëjë premierën Off-Broadway këtë dhjetor — dhe tashmë i është zbuluar i gjithë kasti dhe ekipi krijues, siç njofton BroadwayWorld. «Sacrifices: The Musical» hapet më 2 dhjetor 2026 në Angel Orensanz Foundation, në adresën 172 Norfolk Street në New York, me një sezon të kufizuar prej vetëm katër shfaqjesh: më 2, 8, 15 dhe 16 dhjetor.
Shfaqja ndjek katër personazhe — një poet, një artizan, një rebel dhe një dijetar — që përpiqen të gjejnë rrugën në një shoqëri të çarë nga ekstremizmi, pabarazia dhe ndarja politike. Historitë e tyre që kryqëzohen flasin për lidhjet që e mbajnë bashkë një komunitet dhe për zgjedhjet që kërcënojnë ta shpërbëjnë atë, ndërsa muzikali përzien ndikime muzikore lindore dhe perëndimore me traditën rrëfimtare të teatrit muzikor amerikan. Në zemër të veprës qëndron një pyetje që kalon dy mijë vjet: kur një shoqëri i afrohet pikës së thyerjes, çfarë mund të ruajnë ende njerëzit e saj?
Kastin kryesor e prin Sasha Kisselgoff në rolin e Noas, me Katrell Vonn si Bar Kamtza, Alayna Hopgood si Yehudit, Izaya Perrier si Ribaz, Jared Allen Price si Elazar, Natalie Daninhirsch si Martha, Bo Flowers si Kryedijetari dhe Nino de la Torre si Aba Sikra.
Ansambli plotësohet nga Lucy Honor Lewis, Kailin C. Ames, Carla Angeline Mongado, Margaret Lebre White, Sévon, Tristian Brown, Daniel Boodoo dhe Alex Lyons, të cilët shërbejnë edhe si zëvendësues. Producent është David Serero, ndërsa librin dhe regjinë i firmos Eli Kaplan Wildmann, me muzikë të Yonatan Cnaan-it dhe vargje të Andrew Zachary Cohen-it; Catie Davis është regjisore këshilluese, Dan Pardo drejtor muzikor dhe Zalman Kelber koordinator muzikor, me kostume të Sofie Daley-t.
Sipas prezantimit të produksionit, «Sacrifices» fton publikun njujorkez të zbulojë një muzikal të ri për koston njerëzore të ndarjes dhe për guximin që duhet për të zgjedhur solidaritetin — një mesazh uniteti, vëllazërie dhe shprese që, sipas krijuesve, kalon kulturat dhe brezat.
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