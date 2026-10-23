«The Imaginary Invalid» hapet zyrtarisht në Broadway: kritika e ndarë për ringjalljen e Molière-it me Bill Irwin
Ringjallja e komedisë së Molière-it «The Imaginary Invalid» nga Roundabout Theatre Company u hap zyrtarisht të enjten, më 22 tetor, në Broadway, pas shfaqjeve paraprake që kishin nisur më 25 shtator, siç njofton Playbill. Produksioni, i përkthyer nga Doug Skinner dhe i përshtatur nga fituesi i çmimit Tony, Bill Irwin, do të luhet për një sezon të kufizuar në Todd Haimes Theatre deri të dielën, më 22 nëntor.
Në qendër të komedisë është Argan, pacienti “profesionist” që kënaqet me çdo sëmundje të tijën dhe komploton ta martojë të bijën me një mjek, vetëm për të kursyer në faturat mjekësore. Irwin luan vetë Arganin, ndërsa kasti përfshin Brooks Ashmanskas si Dr. Diafoirus dhe Purgon, Dylan Baker si Beralde, Hiram Delgado në tri role, Crystal A. Dickinson si Beline, Daniel Croix Henderson si Cleante, Ava Lalezarzadeh si Angelique dhe Rachel Bloom si shërbëtorja Toinette.
Regjia është e Brandon J. Dirden, i nominuar për çmimin Tony, i cili me këtë produksion debuton si regjisor në Broadway. Ekipi krijues përfshin Beowulf Boritt për skenografinë, Karen Perry për kostumet, Allen Lee Hughes për ndriçimin, John Gromada për zërin dhe muzikën origjinale, Nikiya Mathis për flokët e paruket dhe Lorenzo Pisoni për lëvizjen skenike.
Vlerësimet e para të kritikëve, të përmbledhura nga BroadwayWorld, janë dukshëm të ndara, me një mesatare prej 67.3 për qind. Helen Shaw e The New York Times e përshkruan shfaqjen si një bagatelë gazmore “si flluskë shampanje”, që megjithatë të bën të mendosh për industrinë grabitqare të mirëqenies, ndërsa Michael Sommers i New York Stage Review e quan “pikërisht ajo që porositi mjeku” për ta ndritur vjeshtën në New York. Në anën tjetër, Robert Hofler i The Wrap flet për një rast “anemie”, pavarësisht se Dirden e ka vënë komedinë klasike me ritmin e një komedie screwball.
Një pikë ku kritikët pothuajse bashkohen është interpretimi i Rachel Bloom: Johnny Oleksinski i New York Post e quan atë aktoren më të mirë të shfaqjes, duke vlerësuar diksionin e saj të kristaltë dhe humorin therës në rolin e Toinette-s, shërbëtores së mbingarkuar dhe të keqtrajtuar të Arganit. Mesatarea e ndarë tregon se komedia 353-vjeçare e Molière-it vazhdon të ndajë shijet — por sezoni i saj në Broadway sapo ka nisur.
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