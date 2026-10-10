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Receta gatimi

Sallatë Nicoise — sallata klasike franceze me ton, vezë, ullinj dhe patate

· 2 min lexim

Sallata Nicoise është një klasik i kuzhinës franceze me origjinë nga qyteti i Nicës. E pasur me proteina dhe perime të freskëta, ajo shërbehet si vakt i plotë dhe i lehtë — ideale për ditët e ngrohta, por e shijshme në çdo stinë.

PËRBËRËSIT (për 4 persona)

  • 2 kanaçe ton në vaj ulliri (160 g secila), të kulluara mirë — ose 300 g fileto toni të freskët, të pjekur në skarë
  • 4 vezë
  • 400 g patate të vogla
  • 200 g fasule jeshile
  • 2 domate të mëdha (ose 250 g domate qershi)
  • 1 qepë e kuqe e vogël
  • 100 g ullinj të zinj
  • 2 lugë gjelle kapri (sipas dëshirës)
  • 8 fileta ançues (sipas dëshirës)
  • Gjethe maruleje për servirje

Për salcën:

  • 6 lugë gjelle vaj ulliri ekstra i virgjër
  • 2 lugë gjelle lëng limoni të freskët (ose uthull vere të kuqe)
  • 1 lugë çaji mustardë Dijon
  • 1 thelb hudhër, i shtypur imët
  • Kripë dhe piper i zi i sapo bluar

HAPAT E PËRGATITJES

  1. Ziejini vezët 8–9 minuta në ujë të vluar me kripë (10 minuta nëse i doni plotësisht të forta). Ftohini menjëherë në ujë me akull, qërojini dhe pritini në katërshe.
  2. Ziejini patatet e vogla me lëkurë në ujë me kripë për 15–20 minuta, derisa të shpohen lehtë me pirun. Kullojini, lërini të vakëtohen dhe pritini në gjysma.
  3. Ziejini fasulet jeshile 3–4 minuta në ujë të vluar me kripë, që të mbeten krokante dhe me ngjyrë të ndezur. Ftohini menjëherë në ujë me akull.
  4. Përgatisni salcën: hidhni në një kavanoz vajin e ullirit, lëngun e limonit, mustardën, hudhrën, kripën dhe piperin; tundeni fort derisa të emulsohet.
  5. Pritini domatet në feta ose katërshe dhe qepën e kuqe në rrathë të hollë. Kullojeni tonin nga kanaçet.
  6. Shtroni gjethet e marules në një pjatë të madhe servirjeje. Rregulloni sipër patatet, fasulet jeshile, domatet, qepën, ullinjtë, kaprin dhe ançuesin. Vendosni copat e tonit dhe vezët e prera sipër.
  7. Spërkateni me salcë pak përpara servirjes dhe shërbejeni në temperaturë ambienti.

Koha e përgatitjes: 20 minuta. Koha e gatimit: 25 minuta. Gjithsej: 45 minuta. Porcione: 4.

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