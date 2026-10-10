Sallatë Nicoise — sallata klasike franceze me ton, vezë, ullinj dhe patate
Sallata Nicoise është një klasik i kuzhinës franceze me origjinë nga qyteti i Nicës. E pasur me proteina dhe perime të freskëta, ajo shërbehet si vakt i plotë dhe i lehtë — ideale për ditët e ngrohta, por e shijshme në çdo stinë.
PËRBËRËSIT (për 4 persona)
- 2 kanaçe ton në vaj ulliri (160 g secila), të kulluara mirë — ose 300 g fileto toni të freskët, të pjekur në skarë
- 4 vezë
- 400 g patate të vogla
- 200 g fasule jeshile
- 2 domate të mëdha (ose 250 g domate qershi)
- 1 qepë e kuqe e vogël
- 100 g ullinj të zinj
- 2 lugë gjelle kapri (sipas dëshirës)
- 8 fileta ançues (sipas dëshirës)
- Gjethe maruleje për servirje
Për salcën:
- 6 lugë gjelle vaj ulliri ekstra i virgjër
- 2 lugë gjelle lëng limoni të freskët (ose uthull vere të kuqe)
- 1 lugë çaji mustardë Dijon
- 1 thelb hudhër, i shtypur imët
- Kripë dhe piper i zi i sapo bluar
HAPAT E PËRGATITJES
- Ziejini vezët 8–9 minuta në ujë të vluar me kripë (10 minuta nëse i doni plotësisht të forta). Ftohini menjëherë në ujë me akull, qërojini dhe pritini në katërshe.
- Ziejini patatet e vogla me lëkurë në ujë me kripë për 15–20 minuta, derisa të shpohen lehtë me pirun. Kullojini, lërini të vakëtohen dhe pritini në gjysma.
- Ziejini fasulet jeshile 3–4 minuta në ujë të vluar me kripë, që të mbeten krokante dhe me ngjyrë të ndezur. Ftohini menjëherë në ujë me akull.
- Përgatisni salcën: hidhni në një kavanoz vajin e ullirit, lëngun e limonit, mustardën, hudhrën, kripën dhe piperin; tundeni fort derisa të emulsohet.
- Pritini domatet në feta ose katërshe dhe qepën e kuqe në rrathë të hollë. Kullojeni tonin nga kanaçet.
- Shtroni gjethet e marules në një pjatë të madhe servirjeje. Rregulloni sipër patatet, fasulet jeshile, domatet, qepën, ullinjtë, kaprin dhe ançuesin. Vendosni copat e tonit dhe vezët e prera sipër.
- Spërkateni me salcë pak përpara servirjes dhe shërbejeni në temperaturë ambienti.
Koha e përgatitjes: 20 minuta. Koha e gatimit: 25 minuta. Gjithsej: 45 minuta. Porcione: 4.
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