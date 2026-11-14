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Sporti

San Antonio bën 11 fitore radhazi, Knicks eliminohen nga NBA Cup

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San Antonio bën 11 fitore radhazi, Knicks eliminohen nga NBA Cup

Marshi i San Antonio nuk ndalet dhe dominon edhe Golden State duke marrë kështu fitoren e 11-të radhazi. Ekipi teksan në këtë ndeshje u mbështet në paraqitjen e mirë të Steph Castle, i cili ishte autor i 32 pikëve.

Lajmi i mbrëmjes ishte eliminimi i New York Knicks. Kampionët në fuqi të NBA pësuan humbjen e dytë në Indianapolis.

Nga ana tjetër Miami mundi Cleveland falë Bam Adebayo dhe Giannis Antetokounmpo, të cilës shënuan respektivisht nga 37 pikë.

Ndërsa Memphis barazoi një rekord të vjetër në NBA pasi plot dhjetë lojtarë arritën që të shënon të paktën 10 pikë në sfidën me Neë Orleans.

OKC u mund kundër Clippers edhe pse Shai Gilgeous-Alexander shënoi 40 pikë. A.V.

Ndeshjet

INDIANA PACERS-NEW YORK KNICKS 106-104

ORLANDO MAGIC-MILWAUKEE BUCKS 107-99

MIAMI HEAT-CLEVELAND CAVALIERS 133-121

CHICAGO BULLS-ATLANTA HAWKS 125-117 Kohë Shtesë

NEW ORLEANS PELICANS-MEMPHIS GRIZZLIES 111-142

HOUSTON ROCKETS-UTAH JAZZ 125-118

SAN ANTONIO SPURS-GOLDEN STATE WARRIORS 123-85

SACRAMENTO KINGS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 107-120

LA CLIPPERS-OKLAHOMA CITY THUNDER 113-112

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