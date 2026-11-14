San Antonio bën 11 fitore radhazi, Knicks eliminohen nga NBA Cup
Marshi i San Antonio nuk ndalet dhe dominon edhe Golden State duke marrë kështu fitoren e 11-të radhazi. Ekipi teksan në këtë ndeshje u mbështet në paraqitjen e mirë të Steph Castle, i cili ishte autor i 32 pikëve.
Lajmi i mbrëmjes ishte eliminimi i New York Knicks. Kampionët në fuqi të NBA pësuan humbjen e dytë në Indianapolis.
Nga ana tjetër Miami mundi Cleveland falë Bam Adebayo dhe Giannis Antetokounmpo, të cilës shënuan respektivisht nga 37 pikë.
Ndërsa Memphis barazoi një rekord të vjetër në NBA pasi plot dhjetë lojtarë arritën që të shënon të paktën 10 pikë në sfidën me Neë Orleans.
OKC u mund kundër Clippers edhe pse Shai Gilgeous-Alexander shënoi 40 pikë. A.V.
Ndeshjet
INDIANA PACERS-NEW YORK KNICKS 106-104
ORLANDO MAGIC-MILWAUKEE BUCKS 107-99
MIAMI HEAT-CLEVELAND CAVALIERS 133-121
CHICAGO BULLS-ATLANTA HAWKS 125-117 Kohë Shtesë
NEW ORLEANS PELICANS-MEMPHIS GRIZZLIES 111-142
HOUSTON ROCKETS-UTAH JAZZ 125-118
SAN ANTONIO SPURS-GOLDEN STATE WARRIORS 123-85
SACRAMENTO KINGS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 107-120
LA CLIPPERS-OKLAHOMA CITY THUNDER 113-112
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