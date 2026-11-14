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Greqia

Ndërlidhja elektrike Greqi–Qipro drejt përfundimit në fund të 2031-it: ADMIE-ja, 60% e kërkimeve detare janë kryer

Programi i ri i zhvillimit i ADMIE-së e vendos përfundimin e kabllos Kretë–Qipro në fund të vitit 2031, ndërsa pjesa e kabllos është tashmë në ndërtim.

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Shtrimi i kabllos nënujore për interkonektorin elektrik
Vendosja e kabllos nënujore të ndërlidhjes elektrike (foto arkiv)

Siç njofton ERT, duke iu referuar programit të zhvillimit të ADMIE-së, përfundimi i ndërlidhjes elektrike Greqi–Qipro përmes Kretës është vendosur në fund të vitit 2031. Sipas ADMIE-së, programi i ri i zhvillimit për periudhën 2027–2036 e përcakton këtë afat për projektin e madh energjetik që lidh Greqinë me Qipron nëpërmjet Kretës.

Buxheti i projektit është 1,94 miliardë euro, nga të cilat Bashkimi Evropian mbulon 657 milionë euro përmes Mekanizmit për Ndërlidhjen e Evropës (CEF). Projekti është një Projekt me Interes të Përbashkët të BE-së (PCI), çka nënvizon rëndësinë e tij për sigurinë energjetike dhe integrimin e rrjeteve elektrike në rajon.

Linja Kretë–Qipro është 898 kilometra e gjatë, me kapacitet 1.000 MW, dhe shtrihet në thellësi detare deri në 3.000 metra. Sipas ADMIE-së, kontrata për pjesën e kabllos është nënshkruar dhe kablloja është tashmë në ndërtim, ndërsa 60% e kërkimeve detare janë kryer. Gjithashtu është përzgjedhur kontraktori i preferuar për stacionet e konvertimit, është planifikuar një stacion i ri në Qipro dhe zgjerimi i stacionit ekzistues në Damasta të Kretës.

Sa i përket pjesës së dytë të projektit, linjës Qipro–Izrael, me gjatësi 310 kilometra, studimi i fizibilitetit është përfunduar me rezultate pozitive.

Ndërkohë, anija franceze e kërkimeve Abeille Marengo po kryen për të tretën ditë kërkime në shtratin e detit në jug të Karpathos, ndërsa ministri i Jashtëm Giorgos Gerapetritis informon sot liderët e partive.

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