🌦️
Tiranë 18°C · Rrebesh i lehtë 14 Nëntor 2026
S&P 500 7,562 ▼0.4%
DOW 52,348 ▲0.1%
NASDAQ 25,136 ▼0.91%
NAFTA 88.56 ▼0.2%
ARI 3,886 ▲0.03%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736
₿ CRYPTO
BTC $67,082 ▼ -2.55% ETH $1,901 ▼ -1.85% XRP $0.9854 ▼ -4.19% SOL $75.5100 ▼ -5.28%
S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,886 ▲0.03 % S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,886 ▲0.03 %
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736
14 Nën 2026
Breaking
Fillon punimet Asambleja e PS-së, Klosi: Nisim përgatitjet për zgjedhjet e 9 majit, përcaktohen kriteret për kandidatët vendorë Plagosën rëndë 38-vjeçarin me mjete të forta në Mirditë, në pranga 23-vjeçari, i vëllai ende në kërkim Gruaja vdes pasi iu përkeqësua gjendja gjatë kontrollit në QKMF në Klinë Vidhnin makina në Fier për t’i përdorur në aktivitete kriminale, arrestohet 51-vjeçari, në kërkim dy bashkëpunëtorët Giants kërkojnë startues, reliever të majtë dhe kapës veteran, Webb mbetet jashtë tregut
Menu
MLB

Rays mund ta bëjnë DeLucën të disponueshëm për shkëmbim, edhe McClanahan dhe Pepiot mund të lëvizin

· 3 min lexim
Rays mund ta bëjnë DeLucën të disponueshëm për shkëmbim, edhe McClanahan dhe Pepiot mund të lëvizin

Tampa Bay Rays mund ta bëjnë qendërfushëtarin Jonny DeLuca të disponueshëm për shkëmbim këtë dimër, shkruajnë Ken Rosenthal dhe Will Sammon të The Athletic, në një raportim të përmbledhur nga MLB Trade Rumors. Ideja do të ishte t’i hapej qendra e fushës Victor Mesa Jr., i cili këtë vit luajti kryesisht në fushën e djathtë.

DeLuca vjen nga viti më i mirë i karrierës së tij, në sezonin e tretë me Rays: ai vodhi 17 baza dhe goditi 11 home run, me .266/.300/.429 në 370 paraqitje në pjatë, një rekord personal, edhe pse humbi një muaj për një tendosje të kofshës së djathtë. Në karrierë ai ka .250/.295/.389 dhe vlerën më të madhe e jep me shpejtësinë dhe mbrojtjen. Ai është nën kontroll arbitrazhi edhe për tre sezone, me një pagë të parashikuar prej 1.7 milionë dollarësh.

Mesa Jr., nga ana tjetër, goditi .260/.327/.498 me 14 home run në 262 paraqitje dhe luajti mbrojtje shumë të fortë në më shumë se 500 inning në fushën e djathtë, pasi u mor nga Miami në një shkëmbim për një lojtar të caktuar për largim.

Sipas të njëjtit raportim, edhe startuesit Shane McClanahan dhe Ryan Pepiot mund të jenë të disponueshëm. McClanahan hyn në vitin e fundit të arbitrazhit, me pagë të parashikuar 6.6 milionë dollarë; ai regjistroi ERA 3.36 në 24 starte sezonin e kaluar, por pati dy qëndrime në listën e të dëmtuarve dhe humbi fazën finale për një shtrëngim të parakrahut, ndonëse pritet të ketë një dimër normal. Pepiot, i parashikuar për 3.1 milionë dollarë dhe nën kontroll edhe dy sezone, humbi gjithë vitin 2026 duke u rikuperuar nga operacioni në kofshën e djathtë; para dëmtimit ai kishte bërë 31 starte me ERA 3.67 dhe kishte eliminuar një të katërtën e goditësve, ndërsa presidenti i operacioneve Erik Neander tha se ai pritet të jetë gati plotësisht për kampin pranveror. Edhe Griffin Jax, në vitin e fundit të arbitrazhit me 5.7 milionë dollarë të parashikuar dhe ERA 3.53 në 112 1/3 inning, pritet të marrë telefonata.

Në krye të rotacionit mbetet Drew Rasmussen, për të cilin Rays ushtruan opsionin prej 20 milionë dollarësh për vitin e fundit të kontratës së tij. Neander la të kuptohet në Takimet e drejtorëve të përgjithshëm se klubi ka interes edhe për biseda për një zgjatje të kontratës, dhe nëse Rasmussen qëndron i shëndetshëm, si lojtar i lirë në moshën 32-vjeçare ai mund të kërkojë tre ose katër vjet me 25 deri në 30 milionë dollarë në vit. Tampa Bay, ndërkohë, humb në tregun e lirë Nick Martinez dhe Freddy Peralta, ndaj do të jetë në treg për hedhës edhe nëse nuk lëviz asnjë nga emrat e mësipërm.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu