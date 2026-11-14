Hunter jashtë dhe Anderson në dyshim, presioni i Texans humb forcën para Browns
Houston Texans do të zbresin të dielën në Cleveland me njësinë e tyre më të fortë të dobësuar seriozisht. Sipas raportit final të dëmtimeve të publikuar të premten, të cilin Pro Football Talk e përmblodhi nga lista zyrtare e skuadrës, defensive end Danielle Hunter (dëmtim në kofshë) është shpallur jashtë për ndeshjen me Browns, ndërsa Will Anderson Jr. (kyç i këmbës) është në dyshim.
Të dy lojtarët e presionit u stërvitën në mënyrë të kufizuar të enjten dhe nuk morën pjesë fare të premten, shenjë se dëmtimi i Hunter është më serioz. Humbja peshon shumë: siç vë në dukje Akron Beacon Journal, Anderson është lideri i ligës për sack-e me 9.5, Hunter ka katër sack-e dhe renditet i dyti në skuadër, ndërsa linebacker-i Azeez Al-Shaair, lojtari me më shumë ndërhyrje te Texans me 67 të tilla, është gjithashtu jashtë për dëmtim në ijë. Texans janë të barabartë me Vikings për numrin total të sack-eve me 29 dhe kanë përqindjen e dytë më të mirë të sack-eve në ligë, 10.51 për qind.
Jashtë për Houston janë edhe Al-Shaair, marrësi Marvin Harrison Jr. (kofshë), tight end Brevin Jordan (gisht/dorë dhe këmbë) dhe linjari ofensiv Keylan Rutledge (qafë/shpatull), i cili sipas Texans Wire kishte nisur titullar çdo ndeshje të sezonit dhe pritet të zëvendësohet nga Febechi Nwaiwu. Në dyshim, përveç Anderson, janë Trent Brown, Wyatt Teller, Jake Hummel, Jaylin Smith dhe David Montgomery, i cili kthehet pas dëmtimit në ijë. Nga ana tjetër, Reed Blankenship, Tank Dell, Blake Fisher, Tommy Togiai dhe Woody Marks janë hequr nga raporti dhe janë gati për lojë. Jadeveon Clowney pritet ta zërë vendin e Hunter në formacion.
Përballë tyre, Browns kanë lejuar 38 sack-e këtë sezon, numri më i lartë në ligë, prej tyre 33 mbi kuarterbekun Deshaun Watson, i cili kthehet titullar pas mungesës me Saints. Cleveland, sipas njoftimit zyrtar të Browns, ka jashtë safety-n Ronnie Hickman, ende në protokollin e tronditjes dhe pa asnjë stërvitje gjatë javës, dhe fullback-un Michael Burton (pulpë), ndërsa marrësi rookie Denzel Boston (gishti i këmbës) është në dyshim pasi u stërvit në mënyrë të kufizuar të premten. Ndeshja luhet të dielën, më 15 nëntor, në orën 13:00 ET në Huntington Bank Field të Cleveland-it.
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