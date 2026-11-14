🌦️
Tiranë 18°C · Rrebesh i lehtë 14 Nëntor 2026
S&P 500 7,562 ▼0.4%
DOW 52,348 ▲0.1%
NASDAQ 25,136 ▼0.91%
NAFTA 88.56 ▼0.2%
ARI 3,886 ▲0.03%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736
₿ CRYPTO
BTC $67,132 ▼ -2.44% ETH $1,902 ▼ -1.77% XRP $0.9861 ▼ -4.1% SOL $75.5300 ▼ -5.3%
S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,886 ▲0.03 % S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,886 ▲0.03 %
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736
14 Nën 2026
Breaking
Fillon punimet Asambleja e PS-së, Klosi: Nisim përgatitjet për zgjedhjet e 9 majit, përcaktohen kriteret për kandidatët vendorë Plagosën rëndë 38-vjeçarin me mjete të forta në Mirditë, në pranga 23-vjeçari, i vëllai ende në kërkim Gruaja vdes pasi iu përkeqësua gjendja gjatë kontrollit në QKMF në Klinë Vidhnin makina në Fier për t’i përdorur në aktivitete kriminale, arrestohet 51-vjeçari, në kërkim dy bashkëpunëtorët Giants kërkojnë startues, reliever të majtë dhe kapës veteran, Webb mbetet jashtë tregut
Menu
Kronika

Vidhnin makina në Fier për t’i përdorur në aktivitete kriminale, arrestohet 51-vjeçari, në kërkim dy bashkëpunëtorët

Policia e Fierit arrestoi në flagrancë 51-vjeçarin A. K. në kuadër të operacionit “The Last Move”; dy bashkëpunëtorët e dyshuar, 23 dhe 26 vjeç, janë shpallur në kërkim.

· 1 min lexim
Vidhnin makina në Fier për t’i përdorur në aktivitete kriminale, arrestohet 51-vjeçari, në kërkim dy bashkëpunëtorët

Policia e Fierit arrestoi në flagrancë shtetasin A. K., 51 vjeç, banues në Fier, pas një hetimi disa-mujor, në kuadër të operacionit të koduar “The Last Move”, siç njofton BalkanWeb. Ai dyshohet se vidhte automjete në qytetin e Fierit, për t’i përdorur në aktivitete kriminale.

Sipas hetimit, në këtë veprimtari dyshohet se ai bashkëpunonte me shtetasit E. H., 23 vjeç, dhe K. B., 26 vjeç, të dy banues në Fier. Dy bashkëpunëtorët e dyshuar janë shpallur në kërkim dhe puna e Policisë për kapjen e tyre vijon.

Gjatë muajit nëntor 2026, ata dyshohet se kanë vjedhur një automjet “Benz” tip “ML” dhe një “Volkswagen” tip “Golf”. Automjeti “Benz ML” u gjet në qytetin e Fierit, ndërsa “Golf”-i u gjet i djegur në fshatin Hamil të Fierit. Të dy automjetet u sekuestruan si provë materiale.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier, për veprat penale “Vjedhja” dhe “Shkatërrimi i pronës me zjarr”, kryer në bashkëpunim.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu