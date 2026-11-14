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NFL

Colts pa gjashtë lojtarë kundër Dolphins, Brewer dhe Wayne jashtë për Miamin

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Colts pa gjashtë lojtarë kundër Dolphins, Brewer dhe Wayne jashtë për Miamin

Indianapolis Colts do të presin të dielën Miami Dolphins me gjashtë mungesa të konfirmuara. Sipas njoftimit zyrtar të Colts, të premten u shpallën jashtë për ndeshjen tight end Mo Alie-Cox (ijë), linebacker-ët Jaylon Carlies (qafë) dhe Akeem Davis-Gaither (gju), long snapper Luke Rhodes (kofshë), defensive tackle Jerry Tillery (pulpë) dhe tackle Jalen Travis (gju). Asnjëri prej tyre nuk u stërvit gjatë gjithë javës.

Për vendin e Rhodes, Colts kishin nënshkruar të martën long snapper-in Jacob Bobenmoyer në ekipin e stërvitjes. Në dyshim për Indianapolis janë tight end Will Mallory (kofshë) dhe defensive end Arden Key (kofshë), ndërsa pjesa tjetër e titullarëve, përfshirë running back-un Jonathan Taylor, nuk ka status dëmtimi.

Te Dolphins, raporti zyrtar i së premtes i publikuar nga klubi lë jashtë qendrën All-Pro Aaron Brewer, ende në protokollin e tronditjes, dhe marrësin Jared Wayne (kuadriceps). Marrësi Chris Bell (gju) është në dyshim serioz: sipas Palm Beach Post, trajneri Jeff Hafley tha se Bell u godit në këmbë në stërvitje dhe dëmtimi nuk lidhet me dëmtimin e mëparshëm të gjurit. Cornerback-u Darrell Baker Jr. (gju) është në dyshim, ndërsa Tucker Addington, Malik Herring, Will Kacmarek, Kaytron Allen, Michael Taaffe, Dante Trader Jr. dhe Jaylen Wright nuk kanë status dhe janë gati.

Në vend të Brewer do të nisë titullar Andrew Meyer. Ndeshja në Lucas Oil Stadium është edhe starti i parë në NFL i kuarterbekut të Miamit, Kyle McCord, i cili zëvendëson Malik Willis, i vendosur në listën e të dëmtuarve; Hafley e përshkroi McCord-in si një lider të qetë dhe me vetëbesim të heshtur në huddle. Ndeshja luhet të dielën, më 15 nëntor, në orën 13:00 ET në Indianapolis.

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