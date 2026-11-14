Giants kërkojnë startues, reliever të majtë dhe kapës veteran, Webb mbetet jashtë tregut
San Francisco Giants nuk e kanë fshehur dëshirën për të shtuar të paktën një startues këtë dimër, por nuk planifikojnë të hyjnë në garë për Tarik Skubalin dhe duken jashtë garës edhe për Trevor Rogersin, i cili mbart kompensim drafti nga oferta kualifikuese, sipas përmbledhjes së MLB Trade Rumors. Klubi është lidhur lirshëm me Freddy Peraltën dhe me hedhësin japonez Kaima Taira, por ka gjasa të shohë më shumë nga nivelet e mesme të tregut.
Logan Webb dhe Landen Roupp janë dy startuesit e vetëm të sigurt në rotacionin e hapjes së sezonit. Presidenti i operacioneve të bejsbollit, Buster Posey, ka lënë të kuptohet se sezoni i ardhshëm mund të jetë një vit urë, me talentet më të mira të organizatës ende në ligat e ulëta, por sipas Bob Nightengale të USA Today, Giants vazhdojnë t’i refuzojnë skuadrat që pyesin për Webbin, i cili është i firmosur edhe për dy sezone të tjera.
Adrian Houser duket se ka epërsinë për një nga vendet e tjera. Posey tha në podcastin Giants Talk se e sheh Houserin në rotacion, me paralajmërimin se skuadra do ta përdorë më shpesh hapësin (opener). Houser është në vitin e dytë, me vlerë 13.5 milionë dollarë, të kontratës së tij prej 22 milionë dollarësh; majtakët e goditën .282/.367/.516 me 12 home run kundër tij, ndërsa djathtakët vetëm .222/.234/.318. Ndërkohë, Hayden Birdsong, Blade Tidwell, Carson Whisenhunt dhe Trevor McDonald do të humbin pjesë ose gjithë sezonin duke u rikuperuar nga operacionet Tommy John, dhe për një vend tjetër do të konkurrojnë Anthony Molina, Matt Wilkinson, Yunior Marte dhe Cesar Perdomo.
Punë ka edhe në bullpen. Posey tha se Giants janë në tregun e mbyllësve, por nevojitet ndërhyrje edhe në relief-in e mesëm, dhe sipas raportimeve të kësaj jave klubi ka gjasa të marrë një reliever të majtë, pasi shkëmbeu Erik Millerin në afatin e shkëmbimeve dhe u nda nga Matt Gage e Reiver Sanmartin në fund të sezonit. Sam Hentges është relieveri i vetëm i majtë që kthehet, me pothuajse 15 për qind walk në vitin e parë pas operacionit në shpatull. Për Adrian Morejonin pak gjasa të jepet kapital drafti, ndërsa Alex Vesia dhe Gregory Soto mund të jenë jashtë çmimit; në listën e opsioneve mbeten Steven Okert, Sean Newcomb, Brock Burke, A.J. Minter, José Alvarado, A.J. Puk, Tim Hill dhe Hoby Milner, me Jon Heyman që raportoi interes për Hillin, liderin e MLB-së me 69 për qind ground-ball te Yankees.
Edhe pas pjatës mund të ketë lëvizje. Posey tha se sjellja e një kapësi veteran është diçka që klubi duhet ta shohë, pasi Giants shkëmbyen Patrick Baileyn në maj dhe u mbështetën te tre debutues, Daniel Susac, Drew Cavanaugh dhe Jesus Rodriguez. Susac dhe Rodriguez humbën shtatë javët e fundit për dëmtime, Cavanaugh mori pjesën më të madhe të kohës, ndërsa Andrew Knizner, i sjellë si zëvendësim i përkohshëm, u hoq nga lista e 40 lojtarëve para dy javësh. Kapësit veteranë në treg janë Austin Hedges, James McCann, Christian Vázquez dhe Kyle Higashioka.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.