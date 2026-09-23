Santiago Sierra në Londër: lexim pa ndërprerje i emrave të palestinezëve të vrarë që nga viti 1948
Artisti konceptual spanjoll hapi në Londër performancën e re «Israeli State Crimes in Palestine since 14 May 1948» — leximi i emrave do të vazhdojë 24 orë në ditë derisa të plotësohet lista, me transmetim të drejtpërdrejtë në mbarë botën.
LONDËR — Artisti konceptual spanjoll Santiago Sierra nisi mbrëmë në Londër veprën e tij më të re performative: një lexim të pandërprerë të emrave të palestinezëve të vrarë gjatë 78 viteve të fundit. Performanca, me titullin «Israeli State Crimes in Palestine since 14 May 1948», u hap në orën 18:00 (ora e Britanisë) të 22 shtatorit në selinë e organizatës së arteve A/POLITICAL në Kennington, në juglindje të Londrës.
Leximin e kryejnë folës të arabishtes, pa pushim, 24 orë në ditë, derisa lista të plotësohet. Sipas organizatorëve, hapësira do të jetë e hapur për publikun çdo ditë nga ora 10:00 deri në 18:00, ndërsa performanca do të transmetohet drejtpërdrejt në internet 24 orë në ditë. Lista e emrave, sipas një deklarate të A/POLITICAL, është përpiluar nga burime të ndryshme, përfshirë Ministrinë e Shëndetësisë në Gaza përmes Iraq Body Count, organizatën B’Tselem dhe Qendrën e Ndihmës Ligjore dhe të Drejtave të Njeriut të Jeruzalemit, si dhe arkiva historike dhe burime të tjera të botuara. Viktimat e paidentifikuara do të përmenden si «majhul» — «i panjohur».
Projekti organizohet në partneritet me «një institucion kërkimor me seli në Palestinë, i cili ka kërkuar të mbetet anonim», sipas deklaratës. Një rrjet institucionesh kulturore në mbarë botën do ta transmetojë gjithashtu veprën, mes tyre Club Saw në Ottawa, Rua Red në Dublin dhe Dar Jacir në Betlehem. Paralelisht, në hapësirën e artit Brutus në Rotterdam po shfaqet një ekspozitë e punës së artistit, «Death & Money», që do të qëndrojë e hapur deri më 20 dhjetor.
Në një intervistë të publikuar nga A/POLITICAL, Sierra thotë se «si artist duhet t’i kushtosh vëmendje kohës në të cilën jeton» dhe se e ka trajtuar këtë temë «që kur e kuptova këtë situatë të një rrjedheje të vazhdueshme, në mos një përmbytjeje, të vdekjeve palestineze». Ai e lidh veprën me projektin e tij të vitit 2017, kur emrat e të vdekurve të luftës civile siriane u lexuan në hapësira kulturore në Tel Aviv, Vjenë, Londër dhe Buenos Aires. Performancat i bëjnë gjithashtu homazh veprës «One Million Years» (1999) të artistit të ndjerë japonez On Kawara, e përshkruar si «një memorial për të gjithë ata që kanë jetuar ndonjëherë ose do të jetojnë ndonjëherë».
Burimi: The Art Newspaper
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