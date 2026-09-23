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Salmon i pjekur me limon, kopër dhe hudhër — receta e plotë mesdhetare

Fileto salmoni të buta, të pjekura në furrë me feta limoni, kopër të freskët, hudhër dhe vaj ulliri — një pjatë e lehtë, e shëndetshme dhe gati në 25 minuta.

· 2 min lexim

PËRBËRËSIT (4 porcione):

  • 4 fileto salmoni (rreth 180 g secila), me lëkurë
  • 1 limon i prerë në feta të holla (plus lëngu i gjysmë limoni)
  • 3–4 thelpinj hudhre, të grira hollë
  • 1 tufë kopër i freskët (rreth 15 g), i grirë
  • 4 lugë gjelle vaj ulliri ekstra i virgjër
  • 1 lugë çaji kripë
  • ½ lugë çaji piper i zi i bluar freskët
  • ½ lugë çaji rigon i thatë (opsionale)

HAPAT E PËRGATITJES:

  1. Nxehni furrën në 200°C. Mbuloni një tepsi me letër pjekjeje dhe lyejeni lehtë me vaj ulliri.
  2. Vendosni filetot e salmonit në tepsi, me lëkurën poshtë. Kriposini dhe piperosini nga të dyja anët.
  3. Në një tas të vogël përzieni vajin e ullirit, hudhrën e grirë, lëngun e limonit, koprën dhe rigonin.
  4. Lyeni filetot me këtë përzierje aromatike dhe vendosni nga 2–3 feta limoni mbi secilën filetë.
  5. Piqini në furrë për 12–15 minuta, derisa mishi të shkëputet lehtë me pirun dhe të ketë ngjyrë rozë të butë.
  6. Nxirrini nga furra, spërkatini me pak kopër të freskët dhe shërbejini menjëherë me sallatë jeshile ose patate të pjekura.

Koha: Përgatitja 10 min, pjekja 15 min — gjithsej 25 min. Porcione: 4.

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