Salmon i pjekur me limon, kopër dhe hudhër — receta e plotë mesdhetare
Fileto salmoni të buta, të pjekura në furrë me feta limoni, kopër të freskët, hudhër dhe vaj ulliri — një pjatë e lehtë, e shëndetshme dhe gati në 25 minuta.
PËRBËRËSIT (4 porcione):
- 4 fileto salmoni (rreth 180 g secila), me lëkurë
- 1 limon i prerë në feta të holla (plus lëngu i gjysmë limoni)
- 3–4 thelpinj hudhre, të grira hollë
- 1 tufë kopër i freskët (rreth 15 g), i grirë
- 4 lugë gjelle vaj ulliri ekstra i virgjër
- 1 lugë çaji kripë
- ½ lugë çaji piper i zi i bluar freskët
- ½ lugë çaji rigon i thatë (opsionale)
HAPAT E PËRGATITJES:
- Nxehni furrën në 200°C. Mbuloni një tepsi me letër pjekjeje dhe lyejeni lehtë me vaj ulliri.
- Vendosni filetot e salmonit në tepsi, me lëkurën poshtë. Kriposini dhe piperosini nga të dyja anët.
- Në një tas të vogël përzieni vajin e ullirit, hudhrën e grirë, lëngun e limonit, koprën dhe rigonin.
- Lyeni filetot me këtë përzierje aromatike dhe vendosni nga 2–3 feta limoni mbi secilën filetë.
- Piqini në furrë për 12–15 minuta, derisa mishi të shkëputet lehtë me pirun dhe të ketë ngjyrë rozë të butë.
- Nxirrini nga furra, spërkatini me pak kopër të freskët dhe shërbejini menjëherë me sallatë jeshile ose patate të pjekura.
Koha: Përgatitja 10 min, pjekja 15 min — gjithsej 25 min. Porcione: 4.
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