«Shedinburgh» debuton në Londër: rezidencë trejavëshe në Young Vic Theatre me mbi 40 shfaqje
Nga Edinburgh Fringe në Southwark — skena e çuditshme e Francesca Moody Productions pushton Teatrin Maria, nga 19 shtatori deri më 10 tetor
Skena e re e arteve «Shedinburgh» festoi fundjavën hapjen zyrtare të rezidencës së parë londineze, duke mbledhur artistë dhe krijues të njohur kritikisht në një hapësirë të veçantë të ndërtuar posaçërisht në Young Vic Theatre në Southwark. Sezoni trijavësh, i prezantuar në bashkëpunim me Young Vic Theatre, shënon debutimin e «Shedinburgh»-it në Londër.
Producentët fitues të çmimit Olivier pas «Fleabag» dhe «Baby Reindeer», Francesca Moody Productions, sjellin për herë të parë në Londër formatin e tyre: shfaqjet e fundjavës së hapjes përfshinë «Jessie Cave: Sunrise», «Kirsty Mann: Corpse», «Javaad Alipoor: America’s Kingdoms», «Songs From Across The Sueniverse» dhe «Dom McGovern: Prize Hog» të nominuarit për çmimin e Edinburgut për Komedi për Debutuesin më të Mirë, të ndjekura nga një mbrëmje me yllin e «Taskmaster», Chloe Petts.
Rezidenca vazhdon deri më 10 tetor 2026, duke marrë nën administrim Teatrin Maria të Young Vic-ut me shfaqje të reja gjashtë ditë në javë. Sezoni inaugurues londinez sjell së bashku teatrin, komedinë, muzikën, artin live dhe shkrimin e ri — me mbi 40 performanca nga artistë me famë botërore dhe ringjallje kult të duartrokitura nga kritika, «siç nuk janë parë kurrë më parë, në ambientin intim, të bukur dhe të zhveshur të Shedinburgh-ut».
Pas sezonit të duartrokitur të Edinburgh Festival Fringe 2026, skena e ndërtuar posaçërisht është rikonstruktuar brenda Teatrit Maria për rezidencën londineze. «Shedinburgh» lindi si përgjigje digjitale ndaj anulimit të festivalit, me transmetime live nga Traverse Theatre dhe Soho Theatre në vitet 2020–2021, për t’u kthyer më pas në skenë fizike — dhe ky hap shënon një moment të rëndësishëm në evolucionin e tij si destinacion kryesor për performancën e guximshme ndërzhanrore edhe jashtë Edinburgut.
Burimi: BroadwayWorld (https://www.broadwayworld.com/westend/article/SHEDINBURGH-Opens-London-Residency-at-Young-Vic-Theatre-20260922)
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.