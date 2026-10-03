Brudet i Dalmacisë — gjella tradicionale kroate e peshkut në salcë domatesh
Brudeti është një nga pjatat më të dashura të bregdetit kroat të Dalmacisë — një gjellë e thjeshtë peshkatarësh që kthehet në festë shijesh falë salcës së pasur të domateve, hudhrës dhe vajit të ullirit. Sekreti qëndron në gatimin e ngadaltë dhe në rregullin e artë: peshku nuk trazohet kurrë me lugë, vetëm lëkundet lehtë tenxherja, që copat të mos thërrmohen.
Përbërësit (për 4 persona)
- 1 kg peshk i freskët deti (levrek, kocë ose peshk i bardhë), i pastruar dhe i prerë në copa
- 800 g domate të konservuara (ose domate të freskëta të pjekura e të qëruara), të shtypura
- 1 qepë e madhe, e grirë hollë
- 4 thelpinj hudhre, të shtypur lehtë
- 100 ml vaj ulliri ekstra i virgjër
- 100 ml verë e bardhë e thatë
- 1 lugë çaji koncentrat domatesh
- 2 gjethe dafine
- 1 lugë çaji rigon i thatë
- Majdanoz i freskët, i grirë
- Kripë dhe piper i zi sipas shijes
Hapat e përgatitjes
- Në një tenxhere të gjerë me fund të trashë ngroh vajin e ullirit dhe skuq qepën e grirë në zjarr mesatar derisa të zbutet dhe të marrë ngjyrë të artë të lehtë.
- Shto thelpinjtë e hudhrës dhe koncentratin e domateve; skuqi për rreth 1 minutë duke i përzier.
- Hidh verën e bardhë dhe lëre të avullojë për 2 minuta, duke e përzier lehtë.
- Shto domatet e shtypura, gjethet e dafinës, rigonin, kripën dhe piperin. Ul zjarrin dhe lëre salcën të ziejë ngadalë për 15 minuta, me kapak gjysmë të hapur.
- Rregullo copat e peshkut me kujdes mbi salcë, mbulo tenxheren dhe gatuaj 15–20 minuta në zjarr të ulët. MOS e trazo me lugë — lëkund lehtë tenxheren herë pas here që salca të mos ngjitet.
- Kur peshku është i butë dhe salca e trashur, hiqe nga zjarri. Serviro të nxehtë, të spërkatur me majdanoz të freskët dhe një fije vaj ulliri, tradicionalisht me polenta të ngrohtë ose bukë të thekur.
Koha: Përgatitja 20 minuta | Gatimi 35 minuta | Gjithsej rreth 55 minuta
Porcionet: 4
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