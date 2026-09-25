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Teater

Jesse Tyler Ferguson si Truman Capote në Londër: fotot e para nga drama «Tru» në Menier Chocolate Factory

Ylli i «Modern Family»-t luan dramën e Jay Presson Allen-it pas suksesit Off-Broadway në Nju Jork; premiera zyrtare më 27 shtator, shfaqje të kufizuara deri më 14 nëntor

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Ylli i serialit “Modern Family”, Jesse Tyler Ferguson, po e sjell në Londër interpretimin e tij të vlerësuar si Truman Capote. Fotot e para nga produksioni londinez i dramës “Tru” të Jay Presson Allen-it e tregojnë aktorin fitues të çmimit Tony në rolin e shkrimtarit legjendar amerikan në skenën e Menier Chocolate Factory — ku shfaqja po luhet aktualisht në preview, para premierës zyrtare më 27 shtator.

Ferguson kishte mbushur salla të tëra në pranverë me versionin imersiv Off-Broadway të po kësaj shfaqjeje në Nju Jork, që u hap më 19 mars. Regjisori fitues i Tony-t, Rob Ashford, drejton sërish produksionin, ndërsa Charlotte d’Amboise, dy herë e nominuar për Tony, është sërish prani skenike — ashtu si në versionin e marsit në Nju Jork.

“Tru” ndërtohet tërësisht nga fjalët e vetë Capote-s dhe e vendos shkrimtarin në dhjetor të vitit 1975, vetëm në apartamentin e tij në Nju Jork, në kulmin e një krize që i kushtoi rrethin elit social që ai adhuronte. Drama debutoi në Broadway në dhjetor 1989 në Booth Theatre, ku Robert Morse fitoi çmimin Tony për aktorin më të mirë në një dramë për rolin e tij.

Angazhimi londinez është i kufizuar dhe do të zgjasë deri më 14 nëntor, me produksionin e Menier Chocolate Factory-t të realizuar në bashkëpunim me Seaview, OHenry Productions dhe Mickey Liddell e Pete Shilaimon.

Burimi: Playbill

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