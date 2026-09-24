Senatorët amerikanë kërkojnë zgjatjen e mbrojtjes TPS për mbi 100,000 refugjatë ukrainas para skadimit të afatit
Projektligji, i paraqitur më 23 shtator nga senatorë demokratë dhe republikanë, synon mbrojtjen e më shumë se 101,000 ukrainasve që rrezikojnë të humbin statusin e tyre ligjor në SHBA më 19 tetor.
Më 23 shtator, senatorët amerikanë Richard Blumenthal, Lisa Murkowski, Chris Coons dhe Bill Cassidy — demokratë dhe republikanë — paraqitën një projektligj për zgjatjen e Statusit të Mbrojtjes së Përkohshme (TPS) për refugjatët ukrainas, vetëm disa javë para skadimit të përcaktimit aktual më 19 tetor.
TPS-ja iu dha fillimisht ukrainasve në prill të vitit 2022, menjëherë pas pushtimit të plotë rus ndaj Ukrainës. Sipas Institutit të Politikave të Migracionit, që nga shkurti i vitit 2026, më shumë se 101,000 ukrainas në Shtetet e Bashkuara kanë këtë status. Ai i mbron ata nga deportimi nga autoritetet federale, përfshirë ICE-n, dhe u jep të drejtën e punës — por nuk ofron rrugë drejt shtetësisë amerikane.
“Ukrainasit po ikin nga tmerri i paimagjinueshëm — sulme me raketa e dronë, rrëmbim fëmijësh dhe dimër pa ngrohje. T’i kthesh në këto kushte do të ishte kulmi i çnjerëzimit,” tha senatori Blumenthal gjatë paraqitjes së nismës.
Senatorja Murkowski shtoi se nuk duhet t’i detyrojmë ukrainasit që jetojnë ligjërisht në SHBA dhe kontribuojnë në komunitetet e tyre të kthehen në një zonë aktive lufte.
Thirrja vjen pas përpjekjeve të administratës Trump gjatë verës për të kufizuar programin TPS. Pas vendimit të Gjykatës Supreme të 25 qershorit, që i hapi rrugë administratës t’i japë fund TPS-së, imigrantë nga Somalia, Sudani i Jugut, Siria dhe Haiti humbën mbrojtjen — dhe vala e re e dëbimeve, sipas organizatës Human Rights Watch, ka rrezikuar jetë njerëzish.
Me afatin që skadon më 19 tetor, fati i më shumë se 100,000 refugjatëve ukrainas mbetet në duart e Kongresit dhe administratës.
Burimi: The Kyiv Independent
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