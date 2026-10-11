Senatori republikan: Marrëveshja e Trumpit me naftë ruse mund të jetë e paligjshme
Senatori republikan amerikan, Thom Tillis tha të dielën se marrëveshja e furnizimit me naftë e presidentit Donald Trump me Rusinë mund të jetë e paligjshme dhe do të vërë në rrezik jetën e amerikanëve, duke shtuar kritikat dypartiake ndaj marrëveshjes së njoftuar nga presidenti të premten.
Trump tha se Rusia kishte rënë dakord të furnizonte naftë në tregjet globale dhe administrata e tij hoqi përkohësisht sanksionet e SHBA-së mbi karburantin rus, të cilat ishin hartuar për ta privuar Moskën nga të ardhurat për luftën e saj kundër Ukrainës.
“Unë besoj se ka një arsye legjitime për të thënë se presidenti nuk po e zbaton ligjin”, tha Tillis, një republikan me ndikim nga Karolina e Veriut i cili do të dalë në pension nga Senati në fund të mandatit të tij në janar.
Çmimet e naftës -e përdorur për bujqësi, ngrohje shtëpish dhe transport kamionësh- janë pranë niveleve rekord dhe mund të dëmtojnë republikanët e Trump në zgjedhjet e Kongresit të muajit të ardhshëm, të cilat do të përcaktojnë nëse ata do të ruajnë shumicën e tyre të vogël në Kongres.
Analistët kanë thënë se marrëveshja e Trump me Moskën nuk ka gjasa të çojë në çmime më të ulëta të karburantit.
Sekretari i Thesarit të SHBA-së, Scott Bessent, i tha Fox News të dielën se administrata Trump do të vazhdojë me marrëveshjen duke përdorur autoritetin ligjor ekzistues, duke shtuar se marrëveshja ishte e mirë për popullin amerikan dhe do të ulte çmimet.
“Do ta bëjmë me të gjitha autoritetet ligjore që kemi. Pra, e dini, kushdo në Kongres që thotë nëse është një projektligj i vjetër apo projektligji aktual i Lindsey Graham që na ndalon ta bëjmë, është gabim”, tha Bessent për programin “Fox & Friends”.
Muajin e kaluar, Trump nënshkroi një projektligj gjithëpërfshirës për sanksione ndaj Rusisë, të quajtur “Akti i Lindsey O. Graham që Sanksionon Rusinë dhe Iranin i vitit 2026”, për të nderuar republikanin e Karolinës së Jugut i cili vdiq në korrik. Graham, një mbështetës i flaktë i Rusisë prej kohësh, ishte një mbështetës i vendosur i legjislacionit.
Tillis nuk është republikani i parë që e kritikon marrëveshjen. Përfaqësuesi në pension Don Bacon i Nebraskës tha në X të premten se “mbështetja e ekonomisë së luftës së Putinit është moralisht e gabuar, pasi ai i përdor ato para për të bombarduar qytete”.
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