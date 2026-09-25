Sezoni 2026-27 i hokejit profesionist pritet të sjellë shumë rekorde
Sezoni i ri, që nis më 29 shtator 2026, parashikohet të jetë i mbushur me arritje personale nga disa nga emrat më të njohur të sportit. Në pjesën e ardhshme të sezonit disa lojtarë dhe trajnerë mund të kalojnë pragje historike në gola, asistime, pikë, ndeshje dhe fitore si portierë apo si trajnerë.
Siç raporton nhl, mes kandidatëve më të rëndësishëm është Alex Ovechkin, që ka 929 gola në sezonet e rregullta dhe është 21 gola larg shifrës 950; i kombinuar me playoffet ai ka 1,006 gola, vetëm 10 larg rekordeve të Wayne Gretzkyt. Sidney Crosby, me 654 gola aktualisht, mund të arrijë 700 me një sezon të fortë, ndërsa për të arritur në krye të listës së Penguins do të duhen 36 gola për të barazuar Mario Lemieux (690). Në grupin e 400 golave janë edhe Matt Duchene (387), Claude Giroux (379), Mark Scheifele (372), Tyler Seguin (376) dhe Filip Forsberg (358), të gjithë pranë këtij shenimi.
Në asistime, tre emra të mëdhenj mund të kalojnë 900: Patrick Kane (892) ka nevojë për 8 asistime, Evgeni Malkin (874) për 26, dhe Connor McDavid (811) për 89. Sa u përket pikëve, Crosby (1,761) është pranë që t9i afrohet 1,800 dhe mund të ngjitet në renditjen historike gjatë këtij sezoni; Alex Ovechkin (1,687) është 13 pikë larg shifrës 1,700. Disa lojtarë mund të hyjnë në klubin e 1,000 pikëve këtë sezon, përfshirë Jamie Benn (992), Corey Perry (972), Artemi Panarin (954), David Pastrnak (933), Brent Burns (945), Matt Duchene (936), Erik Karlsson (936) dhe Mark Scheifele (907).
Sa i përket ndeshjeve të luajtura, Brent Burns (1,579) dhe Alex Ovechkin (1,573) janë afër shifrave të larta historike ndër lojtarët aktivë dhe kanë treguar durim gjatë karrierave të tyre. Për ndeshjet numër 1,000, 23 lojtarë hyjnë në sezon brenda 84 ndeshjeve nga objektivi; mes të afërmve janë Ian Cole (990), që i mungojnë 10 ndeshje, dhe Taylor Hall (989), që i mungojnë 11 ndeshje, ndërsa emra të tjerë si Casey Cizikas, Zach Bogosian, Elias Lindholm dhe Tyler Toffoli janë gjithashtu pranë.
Në mesin e portierëve, Sergei Bobrovsky, me 456 fitore, ka një shans të kufizuar për të arritur 500 fitore gjatë karrierës së tij, ndërsa Andrei Vasilevskiy, me 370 fitore, pritet të kalojë pragun e 400 nëse ruan shëndetin dhe vazhdon ritmin e fitoreve të fundit. Në fronte teknike, Lindy Ruff është afër 2,000 ndeshjeve të drejtuara, me 1,938 deri tani, dhe mund të bëhet i treti në histori që e arrin këtë shifër; po ashtu ai dhe Paul Maurice janë në krye të renditjeve historike sipas fitoreve si trajnerë.
Sipas nhl, pritet që këto dhe arritje të tjera individuale të dominojnë vëmendjen gjatë pjesës së mbetur të sezonit 2026-27, teksa tifozët dhe analistët do të ndjekin me interes nëse emrat kryesorë do të kapërcenin këto pragje historike.
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