Parashikimet për sezonin 2026-27: Avalanche favoritët kryesorë për Kupën Stanley
Garë e hapur për Kupën Stanley, sipas një paneli gazetarësh dhe redaktorësh që bënë parashikimet e tyre për sezonin 2026-27. Stafi vlerësoi skuadrat që pritet të rivalizojnë në konferenca dhe divizione, duke ofruar një panoramë të pritshmërive për sezonin e ri.
Siç raporton nhl, nga 14 anëtarë të stafit që dhanë votat, gjashtë parashikuan se Colorado Avalanche do të ngrejnë Kupën në fund të sezonit; dy vota shkuan për kampionët mbrojtës Carolina Hurricanes; Montreal Canadiens dhe Florida Panthers morën nga dy vota secila; ndërsa Washington Capitals dhe Dallas Stars morën nga një votë secili.
Edhe gara për trofeun Conn Smythe, që nderon lojtarin më të vlefshëm në Playoff-e, rezulton e hapur: mbrojtësi i Avalanche, Cale Makar, mori katër vota, qendërmbrojtësi Nathan MacKinnon u përmend nga dy gazetarë, ndërsa tetë lojtarë të tjerë morën nga një votë secili.
Sezoni 2026-27 nis më 29 shtator me pesë ndeshje, përfshirë një tripleheader në ESPN: Florida Panthers te Carolina Hurricanes (ora 17:00 ET), New York Rangers te Boston Bruins (ora 20:00 ET) dhe Chicago Blackhawks te Vegas Golden Knights (ora 22:30 ET).
Përmbledhtas, panelet e stafit parashikojnë një sezon konkurrues, me Avalanche që morën pjesën më të madhe të votave për Kupën Stanley, ndërsa votat për Conn Smythe u shpërndanë mes disa kandidatësh; parashikimet e plota të stafit janë publikuar nga nhl.
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